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Активист Бердска: Врач — не автомеханик, его крыть матом нельзя

13:30 26.09.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Нередко пациенты приходят на прием в ЦГБ со своим диагнозом и планом лечения, и когда врач не соглашается с этим, то в ответ получает ругань и жалобы в свой адрес, привел пример Вячеслав Власов на заседании общественной палаты.

Активист Бердска: Врач — не автомеханик, его крыть матом нельзя
Руководитель комиссии по здравоохранению Вячеслав Власов уверен, что профессия врача отличается от всех профессий, и подходить к нему с грубостью нельзя

Итоги работы комиссий за восемь месяцев текущего года заслушали на заседании Общественной палаты 25 сентября в Бердске.

По словам руководителя комиссии по здравоохранению Вячеслава Власова, профилактика заболеваний является одной из важнейших задач современного здравоохранения. Основными факторами снижения здоровья жителей могут являться гиподинамия, неправильное питание, водоснабжение, не отвечающее нормам СанПиНа, психоэмоциональное напряжение, вредные привычки, экологическая обстановка. Поэтому комиссия по здравоохранению считает, что для улучшения качества жизни необходимо сформировать у населения мотивацию к здоровому образу жизни, улучшать социальную окружающую среду, обеспечивать правовое равенство граждан в сфере охраны здоровья, усиливать профилактическую направленность в деятельности всех муниципальных служб, отметил Власов.

Автор видео Галина Панчева

В этом году в комиссию по здравоохранению бердчане обращались с разными вопросами, на которые получили как устные, так и письменные ответы: по цветению воды в заливе, мол, кто-то налил краску, по городским лесам и паркам, по «желтому» дождю, пролившемуся этой весной, о вреде борщевика, по гибели пчел, есть ли опасность отравления ртутью в городе.

С бывшим главврачом горбольницы Юрием Краморовым члены комиссии по здравоохранению рассмотрели индивидуально два случая, в комиссию за помощью обращались бердчане, в одном — попасть на прием к узкому специалисту, в другом — взять направление в областную больницу. Вопросы решили, подчеркнул Власов.

— К сожалению, очень много жалоб на врачей. И жалоб необоснованных. Последняя была буквально на прошлой неделе. Некоторые граждане приходят на прием к врачу уже со своим диагнозом и планом лечения. И начинаются препирания. Я не обращался к главному врачу, пытался убедить людей, что профессия врача отличается от всех профессий. Это можно отматерить и отругать всяко автомеханика, чтобы он залил тебе хорошее масло. Как врач поставит правильный диагноз, если вы так будете разговаривать с ним? Объяснял это, как правило, люди понимают, — рассказала Вячеслав Евгеньевич.

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