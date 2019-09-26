Молодой учитель из Бердска: Особенные дети должны учится отдельно

Учитель начальных классов из школы №4 Ольга Куданкина считает, что педагог должен быть эталоном стиля, а алые губы пугают школьников.

Ольга Куданкина особенные дети должны учится отдельно

После окончания гимназии №1 в Куйбышеве Ольга Куданкина долго не знала, какое образование получить, но родственники посоветовали ей пойти учится в педколледж, потому что педагог — самая благодарная и почитаемая профессия. Свои педагогические способности девушка впервые проявила в бердском лагере «Юбилейный», который считает самым лучшим лагерем на свете.

По мнению педагога, нужно изменить обстановку в классе: организовать зону отдыха, установить диванчики, чтобы дети смогли отдохнуть на переменах, побарахтаться в бассейне с шариками, отвлечься и заняться чем-то интересным.

Авторитет учителя молодой педагог поддерживает правилами.



— Телефоном пользуемся только после уроков. Я сама телефоном не пользуюсь при детях. Дежурства в классе. Я сама мою доску и детей подключаю к этой обязанности. Учебники кладем только на край стола. К порядку нужно подключать с детства, — рассказала учитель.

Особенные дети должны учится отдельно

В классе 20 человек — это много. Чем меньше учеников, тем более качественное образование. В классе у Ольги два ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

— Особенные дети должны учится отдельно. Для обычного ребенка поход в школу — колоссальный стресс. Дети с ограниченными возможностями здоровья к социуму не готовы. Им сложно работать в паре, контактируя с другими детьми. Приходится уделять им больше времени, объясняя все индивидуально, — поделилась специалист.

Ольга Васильевна выработала для детей в классе систему поощрения. За хорошие дела, успехи, выдает значки, наклейки, жетоны. Это побуждает в детях дух соревновательности, они стремятся учится лучше.

— Родитель должен тесно контактировать с учителем. Контролировать выполнение домашнего задания, ходить на родительские собрания, — убеждена учитель.

Во внеурочное время дети должны гулять. Конечно, родители торопятся и возят любимых чад на машине. Но ребенку важно дышать свежим воздухом. И просто прогулка пешком успокаивает нервную систему. Младшим школьникам нужно поспать днем.

— Не перегружайте детей. Ребенок не может иметь много увлечений, один-два не больше. Например, ходишь на шахматы и танцуешь. Если распыляться, то успеха не видать, — советует школьный учитель.

Она призналась, что ей как молодому специалисту доплачивают 25%, если бы предоставляли жилье, молодые педагоги пошли в школы охотнее.

У учителя должны быть хорошие манеры, красивая одежда

Учитель физкультуры — больше мужская работа, остальные специальности больше женские, считает педагог. Женщина от природы знает, как подойти к ребенку. В их школе пятидневка и это прекрасно.

— Педагогам тоже хочется отдыхать, а один выходной – крайне мало для педагога, — отметила Ольга, рассказав, что в свободное время любит гулять по набережной, встречается с родителями.

По мнению 20-летнего учителя, идеальный преподаватель тот, кто сам все время учится и развивается. Например, Ольга учится на педагога-психолога, ей хочется работать с каждым ребенком индивидуально.

— Учитель — это эталон для ученика. У учителя должны быть хорошие манеры, красивая одежда. Я не ношу брюки — только платья. Один раз надела медальон красного цвета и поняла, что этого делать нельзя. Броское украшение очень отвлекало маленьких учеников. Яркие, алые губы у учителя детей пугают. Я использую теплые, светлые оттенки, — подчеркнула Ольга.

Школьная форма нужна для того, чтобы ученики не выделялись. Сейчас семьи очень разного достатка. А одна жилетка, юбка и брюки уравнивают, и не нужно думать, что надеть утром.

По словам учителя начального звена, нужно сократить время уроков в первом классе в первом полугодии. Сейчас по 35 минут –это идеально, 45 — уже сложно.

Самое приятное в работе молодого педагога — видеть улыбки детей. Главное, чем должен обладать учитель, — это любовь к детям и желание отыскать у ребенка ту ниточку, за которую можно будет потянуть, чтобы сделать из него настоящего человека.

— Мне часто говорят спасибо, что не отбили желание ходить в школу. Родители попались мне благодарные, хорошие, милые, — поделилась Ольги Николаевна.

Было бы здорово, если муж тоже был учителем

Пока сердце красавицы свободно, но она верит, что годам к 25 годам ей встретится ее половинка.

— Мужчина должен быть выше меня, я 165 см, смуглый и увлеченный, занимающийся любимым делом. Было бы здорово, если бы муж тоже был учителем, но мне кажется, они все заняты, им не до этого, — с легким сожалеем констатировала девушка.

Горожанка любит Алтай и летом, и зимой. Зимой катается на лыжах, а летом просто наслаждается величественной природой, красотой.

Автор видео Елена Белоусова

