20 млн рублей транспортного налога оставит Бердску и заберет дотации на дороги региональная власть

С 2020 года 20% транспортного налога отдадут городам Новосибирской области. План региона на 2019 год — 2,3 млрд рублей. Собираемость транспортного налога составляет 92,5%.

Ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя и года выпуска транспортных средств

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях законопроект, изменяющий порядок распределения средств от собранного транспортного налога.

По словам министра финансов региона Виталия Голубенко, закон направлен на установление единых нормативов отчислений от транспортного налога в бюджеты муниципальных районов и городских округов «с целью повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собираемости» этого налога.

— Сегодня местное самоуправление нуждается в прямой поддержке из областного дорожного фонда даже на текущее содержание автомобильных дорог, — цитирует Голубенко пресс-служба областного парламента. – Сезонный характер дорожных работ требует большей оперативности, нежели позволяет бюджетное законодательство. Законопроект предлагает передать часть средств в самостоятельное ведение муниципалитетов в обмен на бюджетные субсидии для содержания дорожного комплекса. При этом сумма переданных средств будет равной выдаваемым сегодня бюджетным субсидиям.

Законопроет устанавливает размеры нормативов отчислений от транспортного налога 45% — в бюджеты муниципальных районов и 20% — в бюджеты городских округов, к которым относится и Бердск.

В Бердск, как и в другие муниципалитеты Новосибирской области, их часть транспортного налога начнут перечислять с 2020 года, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

— До сих пор транспортный налог полностью поступал в региональный бюджет. Теперь 20% будут поступать в местный бюджет городских округов — это Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь и Кольцово. Уже четко проговорено, что эти деньги будут расходоваться только на текущее содержание дорог. Средства пойдут в муниципальный дорожный фонд, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

Вместе с тем, по ее словам, ровно на такую же сумму будет уменьшена областная дотация городу.

— Нам уже дали плановые цифры. На 2020 год — 20 млн 159 тыс. рублей, 2021-й — 20 млн 694 тыс., 2022 год — 21 млн 243 тыс. рублей. Это суммы предполагаемых отчислений Бердску по транспортному налогу. В СМИ звучала цифра порядка 40 млн. Но этого в реальности нет. Возврат будет только в пределах 20-21 млн рублей, — подчеркнула вице-мэр.

Как отметила Шурова, новые суммы сопоставимы с теми деньгами, что субсидировал региональный бюджет на дороги. Но это не значит, что средства просто перекладывают из кармана в карман. Областная власть стимулирует местную повышать собираемость транспортного налога, тогда и суммы возврата будут больше.

— Так было и с единым налогом на вмененный доход, который тоже отдали муниципалитетам. У нас идет рост по сборам. Но мы говорим о том, что если уж нам отдали долю налога, то дайте нам и право распоряжаться этими средствами. Потребность же у нас осталась. Но область нам говорит, что исключила нас из листа ожидания, так как отдали налог. С учетом этого мы теперь формируем расходы, — пояснила Жанна Шурова, подчеркнув, что транспортный налог пойдет исключительно на содержание дорог.

По ее мнению, пока для города ничего не меняется. Но будет выгода тогда, когда фактическое поступление транспортного налога будет расти. Когда все владельцы транспорта будут платить в полном объеме и в срок, средств на дороги бердский бюджет получит пропорционально больше. Изменить целевое назначение транспортного налога может только областное правительство. Хотя это вряд ли произойдет — деньги на дороги нужны всегда. Но город вправе внести в лист ожидания на финансирование из областного бюджета другие свои потребности — например, на обеспечение пожарной безопасности в детских садах, берегоукрепление и многое другое.

Область планирует собрать в виде транспортного налога 693 млн рублей, из которых пойдут на муниципальные районы – 310 млн, на городские округа – 344 млн рублей.

Зампредседателя комитета по транспортной политике Сергей Титков считает разумным оставлять налог там, где он был собран. Он напомнил, что это один из самых сложных налогов с точки зрения администрирования его сбора. Еще несколько лет назад его собираемость в Новосибирской области не превышала 70%, сегодня этот показатель вырос до 92,5%.

Титков особо подчеркнул необходимость разъяснить населению, почему для городов и сельских районов вводятся разные нормативы отчислений от собранного транспортного налога:

— В городах уже есть серьёзные субсидии на поддержание и развитие дорожного комплекса в рамках Новосибирской агломерации.

По мнению депутатов, новые критерии распределения налога позволят муниципалитетам финансировать разработку проектно-сметной документации, связанной с дорожным строительством и капремонтом дорог.

Кто сколько и за что платит

По данным УФНС, в Новосибирской области к уплате в 2019 году физическим лицам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 310 млн рублей (рост на 5,4% по сравнению с прошлым годом).

Количество физлиц, владеющих транспортными средствами, в базе данных налоговых органов региона увеличилось на 4,5%. Всего по итогам 2018 года учтено почти 743 тыс. плательщиков транспортного налога. Согласно информации, содержащейся в информационных ресурсах налоговых органов, налогоплательщики – физические лица являются собственниками 1 млн 60 тыс. транспортных средств. По итогам 2018 года их стало больше на 5% в сравнении с предыдущим периодом (1 млн 7 тыс. транспортных средств).

Из всех транспортных средств почти 70% приходится на легковые автомобили с мощностью до 150 л. с. (парк этих авто составляет около 720 тыс.). Стоит отметить, что за последний год количество машин мощностью до 100 л.с. увеличилось почти на 2%, а более мощных машин (100-150 л.с.) стало больше почти на 8%.

Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, почти на 14% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. (таких авто учтено 23 тыс.). Стало больше на 23% мотоциклов с мощностью свыше 35 л.с. (учтено 6000 ед.). Увеличилось на 14% количество снегоходов с мощностью свыше 50 л.с., на 28% – катеров с мощностью свыше 100 л.с.

Несмотря на то, что две трети транспортных средств, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют маломощные авто, 52% (1 млрд 207 млн рублей) из всей суммы транспортного налога, начисленного за 2018 год, приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 16%.

Начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев поясняет: ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя ТС, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств.

Кроме того, при исчислении транспортного налога для автомобилей, включенных в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, применяется повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3.

УФНС России по Новосибирской области напоминает: срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.