Сняли с сессии вопрос о конкурсе по выборам мэра Бердска в 2020 году

С повестки были сняты сразу два ключевых вопроса — положение о конкурсе на пост главы города и утверждение генплана. Голосование на сессии назвал формальностью спикер горсовета Валерий Бадьин.

На сессии совета депутатов не рассмотрели вопрос о положении на конкурс по выбору мэра Бердска

На сессии горсовета Бердска сегодня, 26 сентября, депутаты должны были внести изменения в положение о проведении конкурса по выборам мэра города. В последний день перед заседанием этот вопрос был снять с повестки. Его рассмотрение проходило на комитете по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству 19 сентября.

Депутаты должны были привести местное положение в соответствие с требованиями министерства региональной политики Новосибирской области и последними изменениями в законах. Спикер горсовета Валерий Бадьин пояснил, что по этому вопросу у депутатов возникли замечания, поэтому его и сняли.

— Когда вопросов нет, проголосовать — это чистая формальность. По положению нужна доработка. Есть основная канва, которой мы должны придерживаться, — уточнил Валерий Георгиевич «Курьер. Среда. Бердск» 26 сентября.

Положение по выбору главы должно быть готово к ноябрю следующего года, уточнил Бадьин. Пока время на доработку есть. Именно в 2020 году истекает срок полномочий избранного по конкурсу в 2015-м главы города Евгения Шестернина.

Напомним, что с повестки был снят и вопрос об утверждении генерального плана развития Бердска до 2040 года. Народные избранники так и не смогли прийти к единому мнению по этому скандальному вопросу, предложив чиновникам его доработать.