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Сняли с сессии вопрос о конкурсе по выборам мэра Бердска в 2020 году

12:00 26.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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С повестки были сняты сразу два ключевых вопроса — положение о конкурсе на пост главы города и утверждение генплана. Голосование на сессии назвал формальностью спикер горсовета Валерий Бадьин.

Сняли с сессии вопрос о конкурсе по выборам мэра Бердска в 2020 году
На сессии совета депутатов не рассмотрели вопрос о положении на конкурс по выбору мэра Бердска

На сессии горсовета Бердска сегодня, 26 сентября, депутаты должны были внести изменения в положение о проведении конкурса по выборам мэра города. В последний день перед заседанием этот вопрос был снять с повестки. Его рассмотрение проходило на комитете по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству 19 сентября.

Депутаты должны были привести местное положение в соответствие с требованиями министерства региональной политики Новосибирской области и последними изменениями в законах. Спикер горсовета Валерий Бадьин пояснил, что по этому вопросу у депутатов возникли замечания, поэтому его и сняли.

— Когда вопросов нет, проголосовать — это чистая формальность. По положению нужна доработка. Есть основная канва, которой мы должны придерживаться, — уточнил Валерий Георгиевич «Курьер. Среда. Бердск» 26 сентября.

Положение по выбору главы должно быть готово к ноябрю следующего года, уточнил Бадьин. Пока время на доработку есть. Именно в 2020 году истекает срок полномочий избранного по конкурсу в 2015-м главы города Евгения Шестернина.

Напомним, что с повестки был снят и вопрос об утверждении генерального плана развития Бердска до 2040 года. Народные избранники так и не смогли прийти к единому мнению по этому скандальному вопросу, предложив чиновникам его доработать.

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От редакции

Ждете выборы мэра?

Новый мэр, 26 сентября 2019 12:37
Вовку в мэры
Аноним, 26 сентября 2019 13:47
к этому и ведут
Николай, 26 сентября 2019 13:58
Включён административный ресурс в извращённой форме. Это ставит под сомнение лигитивность мэра. Со стороны спикера это "медвежья услуга". Если бы делалось по закону, Шестерин всёравно сохранил за собой должность. Если делать не строго алгоритму, установленому в нашем городке, закон,по словам известного киногероя Шарапова, превращается в "дышло".

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