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Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы

11:45 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению Ильдара Аляутдинова, легализация многоженства решила бы ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.

Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы
о мнению муфтия, легализация многожёнства решила бы ряд социальных проблем
Сюжет: Обряды мусульман
Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы

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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многожёнство по всей России, сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — заявил Аляутдинов, отметив, что многожёнство уже разрешено в некоторых российских регионах.

По мнению муфтия, легализация многожёнства решила бы ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.

Он подчеркнул, что многожёнство — «сложная система», которая требует привлечения компетентных органов и специалистов по исламскому законодательству к разработке решений по легализации.

«Легализация многожёнства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены», — сказал он.

Источник: RT

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От редакции

Из-за нехватки мужчин разрешат многоженство?

барабашка, 26 сентября 2019 12:32
там че курят?прричем здесь исламское законодательство....ау...у нас есть российское законодательство на именно нашей земле, и здесб должны быть наши законы и жизнь по нашим правилам и законам!!!
барабашка, 26 сентября 2019 12:33
кому надо, та и мужа найдет и замуж выскочит, и продолжит русский род, как по идее должно быть!!!!!!!почему их бабы не выходят замуж за наших?они чтут свои уставы! так почему наши то опустились женщины до беспредела....
Аноним, 26 сентября 2019 12:56
"кому надо, та и мужа найдет и замуж выскочит, и продолжит русский род, как по идее должно быть!!!!!!!почему их бабы не выходят замуж за наших?они чтут свои уставы!"

Вы правы они хранят свой род и его традиции предков, а наш хранить уже не кому, да и не известно как!


"так почему наши то опустились женщины до беспредела...."

Потому, что 70 лет безпредела, окончательно нас славян уничтожили, мы себя потеряли, мы не знаем наших предков и куда идти! Посмотрите вокруг себя , кого вы видите вокруг себя? Стариков, бабы славян не рожают потому что нет никакой помощи и надежды на хорошее завтра, себя бы прокормить и одеть на трех работах, на других уже не хватит ни сил ни денег! Нет помощи от соплеменников! Нет чувства локтя! Каждый только за себя! На соседа плевать, лишь бы меня не трогали! Работы кроме продавцов считай нет! Те кто по моложе спиваются или скалываются, от безысходности...Блатные не в счёт, их единицы и их всё устраивает.
Новый мэр, 26 сентября 2019 12:39
И разводы по упрощенной схеме, вышел и сказал "Я с ней развожусь" тоже надо узаконить
Аноним, 26 сентября 2019 12:39
Не о количестве бы женщин рассуждал,а о качестве их обеспечения теми мужчинами,которых как он говорит меньше. Прежде чем говорить о многоженстве,нужно подумать как этих женщин мужчина будет обеспечивать если муфтий на Исслам ссылается.

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