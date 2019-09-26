Узаконить многоженство в России хочет главный муфтий Москвы

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многожёнство по всей России, сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — заявил Аляутдинов, отметив, что многожёнство уже разрешено в некоторых российских регионах.
По мнению муфтия, легализация многожёнства решила бы ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.
Он подчеркнул, что многожёнство — «сложная система», которая требует привлечения компетентных органов и специалистов по исламскому законодательству к разработке решений по легализации.
«Легализация многожёнства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены», — сказал он.
Источник: RT
Вы правы они хранят свой род и его традиции предков, а наш хранить уже не кому, да и не известно как!
"так почему наши то опустились женщины до беспредела...."
Потому, что 70 лет безпредела, окончательно нас славян уничтожили, мы себя потеряли, мы не знаем наших предков и куда идти! Посмотрите вокруг себя , кого вы видите вокруг себя? Стариков, бабы славян не рожают потому что нет никакой помощи и надежды на хорошее завтра, себя бы прокормить и одеть на трех работах, на других уже не хватит ни сил ни денег! Нет помощи от соплеменников! Нет чувства локтя! Каждый только за себя! На соседа плевать, лишь бы меня не трогали! Работы кроме продавцов считай нет! Те кто по моложе спиваются или скалываются, от безысходности...Блатные не в счёт, их единицы и их всё устраивает.