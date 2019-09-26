Землю под обсерваторию просят у мэрии любители-астрономы Бердска

Звезды в любые времена притягивали взоры людей и заставляли задавать вопрос: единственные ли мы во Вселенной

Астрономический клуб планируют создать для взрослых и детей в Бердске. Об этом на заседании бердской общественной палаты 25 сентября рассказал представитель комиссии по развитию молодежной политики и туризму Александр Кубышев.

Уже проводились выезды вне зон городской засветки для проведения астрофествов и наблюдения планет, как взрослыми, так и детьми, по результатам которых на заседании актива общественности и членов комиссии было принято решение обратиться по данному вопросу к главе Бердска Евгению Шестернину, рассказал Александр Кубышев.

— Глава положительно оценил инициативу активной группы, а также познавательно-научную значимость данного вида деятельности, как для взрослых, так и детей. Евгений Анатольевич обозначил дальнейшее видение в области развития данной инициативы в рамках внедрения ее в образовательную плоскость, а также в области совместной деятельности астроклубов с Новосибирским планетарием. В настоящее время готовится обращение в горсовет депутатов для выделения земли вне зоны городской застройки для строительства обсерватории, инфраструктуры астрономической формы собственности. Создание астрономического клуба и строительство обсерватории даст возможность изучать Вселенную и объекты дальнего космоса, а также заниматься астрофотографией практически любой возрастной категории граждан. Наличие обсерватории как наблюдательного объекта позволит любому не только обозревать космические объекты, но и получить соответствующую информацию и знания о Вселенной, — рассказал Кубышев.