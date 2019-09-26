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Землю под обсерваторию просят у мэрии любители-астрономы Бердска

11:30 26.09.2019, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Мэру Евгению Шестернину понравилась идея создания в городе астрономического клуба. Познавательно-научную деятельность можно использовать и в образовательных программах.

Землю под обсерваторию просят у мэрии любители астрономы Бердска
Звезды в любые времена притягивали взоры людей и заставляли задавать вопрос: единственные ли мы во Вселенной

Астрономический клуб планируют создать для взрослых и детей в Бердске. Об этом на заседании бердской общественной палаты 25 сентября рассказал представитель комиссии по развитию молодежной политики и туризму Александр Кубышев.

Уже проводились выезды вне зон городской засветки для проведения астрофествов и наблюдения планет, как взрослыми, так и детьми, по результатам которых на заседании актива общественности и членов комиссии было принято решение обратиться по данному вопросу к главе Бердска Евгению Шестернину, рассказал Александр Кубышев.

— Глава положительно оценил инициативу активной группы, а также познавательно-научную значимость данного вида деятельности, как для взрослых, так и детей. Евгений Анатольевич обозначил дальнейшее видение в области развития данной инициативы в рамках внедрения ее в образовательную плоскость, а также в области совместной деятельности астроклубов с Новосибирским планетарием. В настоящее время готовится обращение в горсовет депутатов для выделения земли вне зоны городской застройки для строительства обсерватории, инфраструктуры астрономической формы собственности. Создание астрономического клуба и строительство обсерватории даст возможность изучать Вселенную и объекты дальнего космоса, а также заниматься астрофотографией практически любой возрастной категории граждан. Наличие обсерватории как наблюдательного объекта позволит любому не только обозревать космические объекты, но и получить соответствующую информацию и знания о Вселенной, — рассказал Кубышев.

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От редакции

Вы изучали астрономию в школе?

Поросёнок Пётр, 26 сентября 2019 11:52
Вот, что безоговорочно поддержу, а не строительство бессмысленных церквей в 21 веке.
Аноним, 26 сентября 2019 12:02
"В настоящее время готовится обращение в горсовет депутатов для выделения земли вне зоны городской застройки для строительства обсерватории, инфраструктуры астрономической формы собственности. "

Может лучше эти денежки не в космос пулять, а на решение земных бед применить или деньги карман жгут? Например построить адекватные пандусы для инвалидов по всему городу Бердск, даже в ЗАГС Бердска НЕТ ПАНДУСА ВООБЩЕ, или туалетов для налогоплательщиков, которые не желают испражняться под себя на улице, как животные?
Аноним, 26 сентября 2019 12:39
Чем дольше новый мэр Бердск правит, тем более странные идеи слышат жители Бердска! В начале было предложение сделать в Бердске большой театр!? Потом цирк?! Теперь Обсерваторию?! У нас в Бердске это главная беда на сегодня? Больше заняться нечем? Лучше ВЕГУ, БОМЗ или Швейную фабрику воскресите, за новые рабочие места, вам жители Бердска огромное спасибо скажут, а не театры-цирки-обсерватории!
Последний барак на фергане, 26 сентября 2019 13:57
Во! Единственная, отличная идея за грядущий год.

Я как начинающий астроном любитель, уже обзавёлся любительским телескопом, выхожу на берегу вечерами и наблюдаю за звездами, завораживающие кадры. Нашему городу не помешала бы обсерватория.

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