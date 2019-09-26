Увольняются из-за снижения зарплат медики скорой помощи на Урале

В адрес главного врача станции скорой помощи поступило коллективное обращение сотрудников с просьбой пояснить систему начисления зарплаты

Минздрав Челябинской области направит рабочую группу на станцию скорой помощи в Сатку для урегулирования конфликта с ее сотрудниками, недовольными заработной платой, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе министерства.

«В адрес главного врача станции скорой помощи поступило коллективное обращение сотрудников с просьбой пояснить систему начисления зарплаты. Принято решение направить в Сатку рабочую группу Минздрава для урегулирования конфликта и разъяснения сотрудникам станции изменений в начислении заработной платы», — отметили в пресс-службе.

По сведениям регионального Минздрава, с начала года у медицинских работников области увеличилась окладная часть, и уменьшились стимулирующие выплаты.

«Общая сумма начислений осталась прежней. Такие меры были введены для того, чтобы медицинский работник мог гарантированно получать более высокий оклад, на который не могут повлиять нестабильные факторы в виде стимулирующих выплат», — пояснили в пресс-службе.

Между тем местные СМИ сообщают, что сотрудники станции скорой помощи заявляют о снижении зарплаты после изменения системы на несколько тысяч рублей. Они связывают это с тем, что ряд стимулирующих доплат сократился на 60-80%.

Ранее сообщалось, что несколько работников «скорой помощи» Октябрьской районный больницы написали заявления на увольнения из-за недовольства оплатой труда.

Источник: Интерфакс