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Путин: Россия проинвестировала $4 млрд в экономика Венесуэлы

12:30 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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Москва в ближайшее время планирует отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.

Путин: Россия проинвестировала $4 млрд в экономика Венесуэлы
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 25 сентября.

«Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва в ближайшее время планирует отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.

Он также отметил, что торговые отношения двух стран «развиваются поступательно» и за последние месяцы товарооборот вырос на 10%.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что «Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику» этой страны.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Гуманитарная помощь оправдана?

Новый мэр, 26 сентября 2019 12:36
Маловато 4 млрд, народ бы поддержал 10 млрд для Венесуэлы.
Аноним, 26 сентября 2019 12:54
Мадуро, понятно, прибыл клянчить помощь. Лекарства, зерно, немножко патронов. Классический набор любого обанкротившегося диктатора, обокравшего свою страну до нитки. Естественно, ему дадут всё - брат-мафиозо, как не порадеть. )
не своим же воронежам и пенсионерам давать..

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