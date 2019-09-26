Из-за потока китайских туристов не могут попасть в Царское село россияне

Царское село

Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике «Царское село», например, ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из России тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.

На обсуждении концепции развития музея-заповедника «Царское село» Манилова обратила внимание на большой поток китайских туристов, из-за которого российские туристы не всегда могут попасть в Екатерининский дворец, где располагается Янтарная комната.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского села». Надо вводить регуляторы, смотреть… Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в «Царском селе» — понедельник или понедельник и четверг», — сказала Манилова.

Она поручила департаменту музеев заняться этим вопросом вместе с «Царским селом». В частности, она предложила протестировать такую систему в течение некоторого времени, чтобы понять, как она будет работать.

Музей-заповедник «Царское село» является памятником архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — начала XX века. В 1918 году летняя резиденция российских императоров стала музеем. В период Великой Отечественной войны он был разрушен, значительная часть коллекции утрачена. Его восстановление проходило в послевоенные годы.

Источник: РИА Новости