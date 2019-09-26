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Взламывать двери разрешат судебным приставам

11:15 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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Оговаривается, что процедура принудительного проникновения пристава в помещение для проверки перепланировки может быть осуществлена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования.

Взламывать двери разрешат судебным приставам
Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери

Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.

Такая норма содержится в проекте подготовленных Минюстом поправок в закон «Об исполнительном производстве», размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

«При осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр», — говорится в документе.

При этом оговаривается, что процедура принудительного проникновения пристава в помещение может быть осуществлена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования (пять дней каждый со дня получения должником постановления), передает «Интерфакс».

Ранее в сентябре в Минюсте сообщили о начале разработки законопроекта, регламентирующего принудительные проверки судебными приставами квартир на предмет нарушений при их перепланировке и установке газового оборудования.

Источник: Известия

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От редакции

Беспредел?

Аноним, 26 сентября 2019 12:11
А не получится ли как со списанием со счетов. Извещение высылают на деревню дедушке, должник не в курсе, деньги списывают и ещё штраф, который кстати можно вернуть только через суд?
zizou, 26 сентября 2019 12:52
А не получится ли как со списанием со счетов.
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а ещё лучше получится
Аноним, 26 сентября 2019 12:42
НВР:
Еще какой. Еще один гвоздь в крышку гроба личной неприкосновенности.
Аноним, 26 сентября 2019 12:51
Ну как обычно взломают, а потом будут разбираться, соблюден ли порядок действий, и была ли вообще перепланировка, и есть ли газ в хате... )
zizou, 26 сентября 2019 12:57
ура стабильности! зато не стреляют. и крым наш. а в америке ещё хуже делают. и чо там у этих... на хунте?
все аргументы путриотов привела?

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