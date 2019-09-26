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Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска

20:54 26.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердским депутатам пришлось голосовать по старинке — поднятием рук. Кроме того, забарахлили микрофоны, что существенно мешает работать народным избранникам.

Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска
Бердским депутатам пришлось голосовать поднятием рук

Сессия горсовета Бердска сегодня, 26 сентября, началась с инцидента. Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала заседания горадминистрации, в ходе сессии отказала электронная система голосования. Поэтому депутатам пришлось голосовать по старинке — поднятием рук. Хотя депутаты уже несколько лет высказывают свое мнение по каждому из вопросов путем нажатия кнопки.

Кроме того, по словам корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», очень шумят микрофоны, что существенно затрудняет работу сессии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты на сентябрьской сессии должны рассмотреть 19 вопросов. Они касаются бюджета, протестов прокурора и изменения зон земельных участков. Самый ожидаемый вопрос об утверждении генерального плана развития Бердска до 2040 года по инициативе депутатского комитета по промышленности сняли в последний момент. Депутаты посчитали вопрос недостаточно проработанным.

Система голосования так и не заработала до конца сессии. Депутаты надеются, что к следующему заседанию ее починят.

На видео депутаты решают голосовать руками.

Видео Алены Романцовой

Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска
Сломалась система электронного голосования на сессии горсовета Бердска
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От редакции

Надо чаще встречаться?

Новый мэр, 26 сентября 2019 12:40
Надо выделить 10 млн для новой системы голосования. А то руки то не казенные!!!!!!
Аноним, 26 сентября 2019 13:52
Посмотришь на депутатов,а тем паче послушаешь их и делается грустно от их инфальтильности и надувания щек по любому, даже незначительному поводу,доколе будет продолжаться этот цирк?

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