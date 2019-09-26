Сбербанк будет продавать онлайн новые и поддержанные автомобили

Каталог автомобилей, который, скорее всего, возьмут с «Авто.ру», планируется разместить в приложении «Сбербанк Онлайн». Там уже сейчас можно подать заявку на автокредит.

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже подержанных автомобилей

Сбербанк планирует создать маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. Сервис станет аналогом «ДомКлик», где можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту. Речь идет об онлайн-витрине, подобной «ДомКлик», которая предоставляет клиентам полный пакет услуг по поиску и покупке жилой и коммерческой недвижимости, включая оформление ипотеки и юридическое сопровождение сделки.

«Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — сказал один из собеседников «РБК».

По словам другого собеседника, проект запустят на базе «дочки» Сбербанка – «Сетелем Банка», который давно специализируется на автокредитовании.

Каталог автомобилей, который, скорее всего, возьмут с «Авто.ру», планируется разместить в приложении «Сбербанк Онлайн». Там уже сейчас можно подать заявку на автокредит.

Официальных комментариев о новом проекте Сбербанк пока не дает.

Источник: avtonovostidnya.ru