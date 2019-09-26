Богачи под угрозой кризиса начали копить наличку

Самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики на 0,8% в 2020 году.

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного швейцарским банком UBS и исследовательской компанией Campden Wealth.

В общей сложности специалисты опросили руководителей 360 семейных офисов по всему миру. В целом они управляют активами на 917 миллионов долларов. По мнению финансовых консультантов, спад на мировых финансовых рынках начнется до конца 2020 года.

Почти половина управляющих (45 процентов) уже начали пересматривать инвестиционные стратегии, чтобы минимизировать потери. Пятая часть финансовых консультантов (22 процента) сокращают привлечение заемных средств, более 40 процентов видят в надвигающемся кризисе возможности для новых вложений.

«Средний family office не меняет свой портфель кардинально, но многие наращивают денежные запасы и сокращают вложения в ожидании спада», — отмечается в исследовании. В частности, в качестве негативных факторов, влияющих на рынок, участники опроса назвали Brexit и торговую войну США и Китая.

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности, по ее словам, торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики на 0,8 процента в 2020 году.

Источник: lenta.ru