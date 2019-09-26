Из-за галлюцинаций сжег маленького внука невменяемый житель Омска

Пьяный мужчина, страдающий временным психическим расстройством, сопровождаемым галлюцинациями, взял на руки малолетнего внука и опустил его в открытую раскаленную печь. прокуратура требует принудительного лечения.

Омича, заживо сжегшего маленького внука, отправят на принудительное лечение

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который в конце апреля 2019 года в невменяемом состоянии заживо сжег своего малолетнего внука. Прокуратура требует для него прохождения принудительного лечения от алкогольной зависимости, которая привела к галлюцинациям.

Само преступление было совершено в доме садового товарищества «Птицевод». Пьяный мужчина, страдающий временным психическим расстройством, сопровождаемым галлюцинациями, взял на руки малолетнего внука и опустил его в открытую раскаленную печь.

Рядом оказалась очевидец, которая достала ребенка из печи и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Но мальчик все-равно умер, став жертвой галлюцинаций собственного деда.

Омичу провели психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что в момент преступления, мужчина не отдавал себе отчета в своих действиях, находясь в состоянии невменяемости. В связи с этим его заключили под стражу.

Теперь прокуратура через суд будет добиваться принудительного лечения омича.

Источник: gorod55.ru