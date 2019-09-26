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Из-за галлюцинаций сжег маленького внука невменяемый житель Омска

16:30 26.09.2019 Фото: pixabay.com
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Пьяный мужчина, страдающий временным психическим расстройством, сопровождаемым галлюцинациями, взял на руки малолетнего внука и опустил его в открытую раскаленную печь. прокуратура требует принудительного лечения.

Из за галлюцинаций сжег маленького внука невменяемый житель Омска
Омича, заживо сжегшего маленького внука, отправят на принудительное лечение

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который в конце апреля 2019 года в невменяемом состоянии заживо сжег своего малолетнего внука. Прокуратура требует для него прохождения принудительного лечения от алкогольной зависимости, которая привела к галлюцинациям.
Само преступление было совершено в доме садового товарищества «Птицевод». Пьяный мужчина, страдающий временным психическим расстройством, сопровождаемым галлюцинациями, взял на руки малолетнего внука и опустил его в открытую раскаленную печь.

Рядом оказалась очевидец, которая достала ребенка из печи и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Но мальчик все-равно умер, став жертвой галлюцинаций собственного деда.

Омичу провели психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что в момент преступления, мужчина не отдавал себе отчета в своих действиях, находясь в состоянии невменяемости. В связи с этим его заключили под стражу.

Теперь прокуратура через суд будет добиваться принудительного лечения омича.

Источник: gorod55.ru

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