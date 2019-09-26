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Перерезал горло и исполосовал ножом 18-летнюю из-за 2300 рублей студент в Саратове

13:45 26.09.2019 Фото: Соцсети
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Задержанный с кровавыми пятнами на одежде второкурсник, подозреваемый в убийстве, рассказал правоохранителям, что расправился со своей приятельницей детства из-за долгов.

Перерезал горло и исполосовал ножом 18 летнюю из за 2300 рублей студент в Саратове
50 ножевых ранений: в Саратове зверски убили девушку

Соседи зверски убитой в Саратове восемнадцатилетней девушки шокированы случившимся. Изрезанное тело погибшей в луже крови было найдено вечером 20 сентября на лестничной площадке одного из домов на Вишневой улице. По подозрению в жестокой расправе над ней был задержан друг детства — студент второго курса Евгений Вербицкий. По версии СУ СКР по региону, парень убил знакомую из-за долга в 2300 рублей.

«Там ножевых ранений около сорока. Шею ей резал, и на стене кто-то стер, раньше было написано: «Мразь, верни деньги», «Слышала, что девочку зарезал парень из соседнего подъезда», — приводит слова местных жителей РЕН ТВ.

Подозреваемого в убийстве второкурсника юридической академии задержали в тот же вечер по горячим следам. Внимание стражей порядка привлекли кровяные пятна на одежде молодого человека. Он рассказал правоохранителям, что расправился со своей приятельницей детства из-за долгов. В конце июля девушка заняла у него 2 тысячи 300 рублей, однако так и не отдала взятую в долг сумму. Некоторое время злоумышленник позволял себе угрозы в ее адрес – оставлял послания на стене в подъезде, посылал SMS-сообщения, после чего решил расправиться.

Парень приобрел нож и стал подкарауливать свою жертву в подъезде. Когда девушка зашла, Вербицкий накинулся на нее, повалил на пол и стал бить ножом. Затем забрал у девушки сотовый телефон и ключи и вышел из подъезда. Однако спустя некоторое время он вернулся, чтобы убедиться в ее смерти. Он решил нанести ей «контрольную» серию ударов, от полученных ранений она скончалась на месте.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье УК РФ. Накануне Ленинский районный суд Саратова рассмотрел ходатайство следствия и назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, расследование продолжается.

Источник: mk.ru

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