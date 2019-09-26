Как ответить на вопрос: «Откуда я появился?»

Детский психолог Татьяна Орлова из Бердска вместе с «Курьер.Среда.Бердск» будет вести рубрику «Нестыдные вопросы». Первый из них — как я оказался в этом мире.

Разговоров на «щекотливую» тему не избежать

«Курьер.Среда.Бердск» запускает новую рубрику «Нестыдные вопросы».

Дети задают сотни вопросов, некоторые ставят в тупик. Детский психолог Татьяна Орлова рассказывает, как ответить на неудобные вопросы, один из которых: «Откуда я появился»?

— Папа с мамой сильно полюбили друг друга, их клеточки соединились у мамы в животе, ты рос, рос и появился. Подобные объяснения доступны для понимания ребенка и любопытство на время будет удовлетворено, — считает специалист.



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