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Полный сундук добра из Голландии привез домой сбежавший из немецкого плена житель Бердска

17:45 26.09.2019, Галина Панчева Фото: бердского музея
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Трое пленников сбежали из немецкой шахты и добрались до Голландии. Пришли в полицию. Голландцы оказались приветливыми и гостеприимными.

Полный сундук добра из Голландии привез домой сбежавший из немецкого плена житель Бердска
Сундук из Голландии хранится в бердском городском музее с 2006 года

У каждого экспоната, хранящегося в городском историко-художественном музее Бердска, есть своя удивительная история. Как и у сундука, привезенного из Голландии во время Первой мировой войны Андреем Курбатовым. Он довольно большого размера. Имеет окраску мятного оттенка. Изготовлен из папье-маше либо тонкой фанеры. Музейные работники предполагают, что его перекрашивали не один раз. Сундук этот, по словам родственников Андрея Курбатова, был особенно ему дорог, так как с ним было связано короткое время его жизни в Голландии.

Сохранились воспоминания супруги Андрея Курбатова, Марфы Калиничны, прожившей очень долгую жизнь. Родилась она в 1876 году, а умерла 1978, в возрасте 102 лет.

«С началом 1-й мировой войны Курбатов Андрей Петрович ушел на фронт и попал в плен в Германию, где военнопленные работали в угольной шахте. Жилые помещения охраняли караульные с собаками. Работа была тяжелой, кормили плохо. Один из военнопленных, молодой и грамотный Алимов из Ленинграда предложил Курбатову и Прудникову из Бийска бежать. Он все просчитал и подготовил к побегу, октябрьской ночью три товарища бежали. Ночами шли вдоль большой дороги, а днем прятались, где придется. Так шли три ночи и два дня, дошли до Голландии, где о своем побеге рассказали в полиции. После проведенного допроса первым делом их осмотрел врач, обработал поврежденную при побеге ногу Курбатова и оправил их в баню. Баня была на 3-м этаже, вся под стеклом. После бани предложили по две рюмочки вина двух видов и по стакану чая, отправили отдыхать. Через три часа дали по сухарику и по стакану чая. Очень хвалил Андрей Петрович приветливый голландский народ. Женщины несли пленным разные сладости, угощали. Отдыхали сутки, затем их отправили работать на завод; в счет заработанного они могли отовариться в магазинах, которых на территории завода было три. За время работы муж приобрел много дорогих вещей: одежду, обувь, постельные принадлежности, сундук. Начальство завода работой бывших военнопленных было довольно, а когда собрались домой, провожать их пришло очень много народу. Андрей Петрович вернулся домой при полном параде: в сшитом с иголочки костюме и с полным сундуком добра».

Умер Андрей Курбатов в преклонном возрасте в 1960 году. Все его сундуки бережно хранились в семье бердчан Антонины и Анатолия Воронковых более 40 лет. Антонина Степановна была внучкой Андрея Курбатова. 18 марта 2006 года Анатолий Воронков передал сундуки участника Первой Мировой войны Андрея Курбатова в дар бердскому музею.

Полный сундук добра из Голландии привез домой сбежавший из немецкого плена житель Бердска

Участник Первой Мировой войны Андрей Курбатов

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От редакции

В вашей семье есть раритеты?

Гость, 26 сентября 2019 14:33
Модный дядька был, судя по фото! Не иначе снимали в "фотоателье братьев Гринберг"?

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