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Не проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска

18:17 25.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Профильный депутатский комитет настоял на этом: народные избранники не успели изучить генеральный план до 2040 года, в котором, по их мнению, есть противоречия.

Не проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска
Депутаты задали много вопросов по генеральному плану Бердска

Спорный генплан Бердска исключили из повестки сессии горсовета, которая запланирована на 26 сентября. Обновленную список вопросов обнародовал аппарат депутатского корпуса накануне заседания, 25 сентября

— Депутаты не успели изучить его. Чтобы о чем-то говорить, нужно все досконально изучить. Генплан очень большой. И мы не успели проработать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-спикер горсовета Владимир Голубев.

Профильный депутатский комитет по промышленности, руководит которым Голубев, попросили исполнительную власть изменить повестку сентябрьской сессии, сняв вопрос об утверждении генерального плана развития города.

Владимир Алексеевич не исключил того, что генплан рассмотрят на следующей очередной сессии депутатского корпуса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», администрация до последнего отказывалась менять повестку. Самым спорным из 20 вопросов был утверждение генплана развития города на период до 2040 года.

Депутаты настаивали: тема не проработана.

— По генплану есть противоречия. Профильный комитет по промышленности вынес свое решение — генплан на сессии не принимать. Мы уведомили администрацию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин за неделю до сессии.

По его словам, у народных избранников есть несколько претензий — «нельзя принимать в таком виде, как есть сейчас». Они касаются, в том числе, зонирования земельных участков, где предполагается жилая застройка.
— Я считаю, что свободных земель в Бердске очень мало, и их нужно использовать эффективно — строить там многоэтажные дома, не менее 9 этажей, — пояснял Валерий Георгиевич.

Большинство депутатов, по словам спикера, с этим согласны.

Кроме этого, народные избранники на сессии в четверг внесут изменения в Устав города, в положения о публичных слушаниях, о муниципальном дорожном фонде и в городской бюджет.

Депутатам предстоит согласовать частичную замену дотации бюджету Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

На сессии депутатский корпус рассмотрит несколько протестов прокурора и изменит зону нескольких земельных участков — на ул. Морской, Полевой и 1-й Лесной, в Речкуновке. Кроме того, депутатам предстоит подумать над предложением мэрии о снижении этажности жилой застройки в Южном микрорайоне до 4 этажей.

Один из важных вопросов повестки — новые правила конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», требования к конкурсантам решили ужесточить.

Изменится и порядок назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Бердска.

Один из последних вопросов — установление границ территорий 32-х бердских ТОСов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», принятие нового генплана уже год сопровождается скандалами и бесконечными объяснениями чиновников о необходимости утверждения именно такого варианта развития Бердска. В основном бердчане выступают против перспективного сноса частных домов в центре города — в районе ул. Горького, где предполагается строительство высоток.

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