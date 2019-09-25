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Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле

18:30 25.09.2019 Фото: оперативная съемка/СУ СКР по Алтайскому краю
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Он нанес ребенку 4 удара ножом. Мать в момент убийства находилась дома. Семья не вызывала подозрения у правоохранителей.

Отец жестоко убил своего 5 летнего сына в Барнауле
В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)

По подозрению в совершении преступления задержан родной отец мальчика. Как сообщает СКР по Алтайскому краю, 42-летний мужчина нанес 4 ножевых удара в грудь и живот 5-летнему сыну. Мальчик скончался от полученных травм.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Барнаульская семья, в которой произошло жестокое убийство пятилетнего ребенка, не состояла на профилактическом учете, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

«Семья благополучная», – сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Она также уточнила, что мать ребенка в момент трагедии была дома.

Между тем, в комментариях в социальных сетях один из жильцов дома рассказал о подозреваемом.

«Живу в этом доме давно и помню, как 6 лет назад он своего сына с роддома привез. Машина украшенная была «Любимая, спасибо за сына». Он вообще какой-то странный был, необщительный, даже не здоровался», – отметил пользователь Александр.

Расследование уголовного дела продолжается.

Убийство произошло утром в среду, 25 сентября, в одном из многоквартирных домов в Барнауле. В совершении преступления подозревается 42-летний мужчина – родной отец ребенка.

Источник: tolknews.ru

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От редакции

Что могло так повлиять на отца?

Михаил, 25 сентября 2019 19:05
НВР: Много чего - проблемы с психикой, наркотики. Алкоголь конечно тоже мог повлиять, но это надо под белкой быть, чтобы такое совершить, в таком состоянии как раз всякие черти могут мерещится .
венгерка, 25 сентября 2019 20:09
В Барнауле не хватает мужиков и бабы кидаются на кого попало...
Лилия, 25 сентября 2019 23:44
Скорее всего, у мужика "крышу сорвало", может наркоман. Такое просто в голове не укладывается. Тем более родной отец. В здравом уме человек такое не сделает со своим ребенком.

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