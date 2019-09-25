Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле

Он нанес ребенку 4 удара ножом. Мать в момент убийства находилась дома. Семья не вызывала подозрения у правоохранителей.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)

По подозрению в совершении преступления задержан родной отец мальчика. Как сообщает СКР по Алтайскому краю, 42-летний мужчина нанес 4 ножевых удара в грудь и живот 5-летнему сыну. Мальчик скончался от полученных травм.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Барнаульская семья, в которой произошло жестокое убийство пятилетнего ребенка, не состояла на профилактическом учете, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

«Семья благополучная», – сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Она также уточнила, что мать ребенка в момент трагедии была дома.

Между тем, в комментариях в социальных сетях один из жильцов дома рассказал о подозреваемом.

«Живу в этом доме давно и помню, как 6 лет назад он своего сына с роддома привез. Машина украшенная была «Любимая, спасибо за сына». Он вообще какой-то странный был, необщительный, даже не здоровался», – отметил пользователь Александр.

Расследование уголовного дела продолжается.

Убийство произошло утром в среду, 25 сентября, в одном из многоквартирных домов в Барнауле. В совершении преступления подозревается 42-летний мужчина – родной отец ребенка.

Источник: tolknews.ru