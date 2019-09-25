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Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США

18:00 25.09.2019 Фото: ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
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Компания ORSIS ранее собирала полуавтоматические винтовки AR15J из американских комплектующих. Сейчас российские оружейники наладили собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из-за океана.

Аналоги американской винтовки AR 15 начали выпускать в России без помощи США
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал он.

По его словам, ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.

В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.
Собеседник агентства отметил, что ORSIS уже начала принимать предзаказы на данное оружие.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Чье оружие в мире самое-самое?

Аноним, 25 сентября 2019 20:31
Подгоним под 7,62 и "штуковина"станет народной!!!

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