Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США

Компания ORSIS ранее собирала полуавтоматические винтовки AR15J из американских комплектующих. Сейчас российские оружейники наладили собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из-за океана.

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», — сказал он.

По его словам, ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.

В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.

Собеседник агентства отметил, что ORSIS уже начала принимать предзаказы на данное оружие.

Источник: РИА Новости