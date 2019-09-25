25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

За забытые в теле новорожденной салфетки выплатит 1,25 млн рублей больница в Чите

17:45 25.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Девочка три месяца прожила с инородными предметами, из-за чего у нее возникло заболевание. Уголовное дело в отношении медсестры прекратили в мае этого года из-за истечения срока давности.

За забытые в теле новорожденной салфетки выплатит 1,25 млн рублей больница в Чите
В теле пациента медсестра забыла салфетки

Центральный районный суд Читы во вторник обязал Забайкальский краевой перинатальный центр выплатить 1,25 млн рублей родителям ребенка, в теле которого медсестра забыла салфетки. Об этом журналистам сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, представлявшая в суде интересы пострадавшей стороны.

«Суд в полном объеме удовлетворил иск родителей девочки к Забайкальскому краевому перинатальному центру. Суд взыскал с больницы 1,25 млн рублей», — сказала Коптеева.

Она напомнила, что в январе 2017 года, когда в перинатальном центре родилась девочка, медсестра Людмила Черкасова выявила у нее кровотечение и использовала салфетки, чтобы остановить его. Ребенок пробыл в больнице неделю, но медсестра не стала извлекать салфетки и не сообщила при выписке об этом лечащему врачу, медицинскому персоналу и матери ребенка.

«В итоге девочка прожила с салфетками три месяца», — сообщила юрист, добавив, что из-за действий медсестры у ребенка возникло заболевание.

Уголовное дело в отношении медсестры прекратили в мае этого года из-за истечения срока давности.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Халатность или непрофессионализм?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час 2
21:40 25-09-2019
МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час
Для устойчивого рунета уже монтирует оборудование на сетях Роскомнадзор 1
21:32 25-09-2019
Для устойчивого рунета уже монтирует оборудование на сетях Роскомнадзор
Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто 31
21:30 25-09-2019
Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто
Бердск"Я не виноват": на 15 листах написал о своей невиновности в гибели летчика подсудимый Моргачев перед приговором в Бердске 1
21:00 25-09-2019
Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске 8
18:55 25-09-2019
Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске
Запретить в России розыгрыш грин-карт для въезда в США хочет Госдума 3
18:45 25-09-2019
Запретить в России розыгрыш грин-карт для въезда в США хочет Госдума
Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле 3
18:30 25-09-2019
Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле
БердскНе проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска
18:17 25-09-2019
Не проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска
БердскГлавный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет 1
18:15 25-09-2019
Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет
Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США 1
18:00 25-09-2019
Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США