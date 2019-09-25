За забытые в теле новорожденной салфетки выплатит 1,25 млн рублей больница в Чите

Девочка три месяца прожила с инородными предметами, из-за чего у нее возникло заболевание. Уголовное дело в отношении медсестры прекратили в мае этого года из-за истечения срока давности.

В теле пациента медсестра забыла салфетки

Центральный районный суд Читы во вторник обязал Забайкальский краевой перинатальный центр выплатить 1,25 млн рублей родителям ребенка, в теле которого медсестра забыла салфетки. Об этом журналистам сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, представлявшая в суде интересы пострадавшей стороны.

«Суд в полном объеме удовлетворил иск родителей девочки к Забайкальскому краевому перинатальному центру. Суд взыскал с больницы 1,25 млн рублей», — сказала Коптеева.

Она напомнила, что в январе 2017 года, когда в перинатальном центре родилась девочка, медсестра Людмила Черкасова выявила у нее кровотечение и использовала салфетки, чтобы остановить его. Ребенок пробыл в больнице неделю, но медсестра не стала извлекать салфетки и не сообщила при выписке об этом лечащему врачу, медицинскому персоналу и матери ребенка.

«В итоге девочка прожила с салфетками три месяца», — сообщила юрист, добавив, что из-за действий медсестры у ребенка возникло заболевание.

Уголовное дело в отношении медсестры прекратили в мае этого года из-за истечения срока давности.

Источник: ТАСС