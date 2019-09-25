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Антисанитарию и слабую работу вожатых выявили проверки в детских лагерях в Бердске

17:30 25.09.2019, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Комиссия отметила грязь в помещениях, отсутствие москитных сеток, слабый контроль над персоналом. Но еженедельный контроль помог все исправить.

Антисанитарию и слабую работу вожатых выявили проверки в детских лагерях в Бердске
В этом году в детских оздоровительных лагерях на территории Бердска отдохнули около 12000 школьников

На организацию занятости и отдыха детей этим израсходовано 21 млн 566, 9 тыс. рублей в Бердске. Источниками финансирования стали бюджеты всех уровней, а также средства предприятий и родителей.

На территории Бердска летом 2019 года работали 13 загородных оздоровительных лагерей, три из них муниципальные — им. Дубинина, «Юность» и «Орбита», рассказал замначальника управления образования Михаил Каркавин. Три лагеря круглогодичного действия — им. Кошевого, им. Дубинина, «Юбилейный». Семь лагерей летнего действия: «Орбита», «Красная горка», «Звездный бриз», «Лазурный», «Гренада», «Радонеж», «Дельфин». Три палаточных лагеря: «Юность», «Полевой стан», «Боевое братство».

Всего за летний сезон в детских оздоровительных лагерях отдохнули около 12 000 детей.

В лагерях дневного пребывания, которые работали все лето, прошли оздоровление 1715 детей, из них — 412, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Представители управления образования, горбольницы, комиссии по делам несовершеннолетних провели 72 выездные проверки в детские загородные учреждения и 23 в лагеря дневного пребывания. Отдел МВД по Бердску осуществил около 400 проверок загородных оздоровительных лагерей.

В результате работы комиссии в детских оздоровительных лагерях отмечались нарушения СанПиН в части состояния жилых помещений, корпусах — это антисанитарное состояние в комнатах, отсутствие на окнах москитных сеток, несоблюдение режима проветривания помещений, низкое качество воспитательной работы по реализации мероприятий по разработанным и утвержденным программам, слабый контроль над деятельностью вожатского коллектива и обслуживающего персонала, рассказал Каркавин. В лагерях дневного пребывания нарушений не выявили.

Во время проверок лагерей составлялся акт, где указывались выявленные нарушения и замечания. Копии акта выдавали руководителю для исправления нарушений. Так как плановые проверки проводились еженедельно, у комиссии была возможность отследить работу по выявленным нарушениям в организации детского отдыха, подчеркнул Михаил Каркавин.

— Подводя итоги оздоровительной компании, можно сказать, что не было допущено чрезвычайных ситуаций с детьми. Деятельность детских загородных организаций летнего отдыха и оздоровления не приостанавливалась. Это было достигнуто за счет качественной подготовки организации эффективного взаимодействия между контролирующими органами. Сохранена инфраструктура отдыха и оздоровления детей, — отметил Каркавин.

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