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Охранники супермаркета «Магнит» избили дубинками «подозрительного» покупателя в Красноярске

16:15 25.09.2019 Фото: скришот видео
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Молодого человека заподозрили в краже. Сотрудники магазина распыляли ему в лицо газ из баллончика. Пострадавший написал заявление в полицию.

Охранники супермаркета «Магнит» избили дубинками подозрительного покупателя в Красноярске
Охранники магазина «Магнит» избили дубинками покупателя в Красноярске

В Красноярске охранники магазина «Магнит» избили покупателя. Молодому человеку распыляли в лицо перцовый баллон и били дубинками.

Как сообщили очевидцы «ТВК Красноярск», инцидент произошел 24 сентября примерно в 10 утра.

На кадрах видно, как охранники «Магнита» задерживают покупателя.

«Молодого человека заподозрили в краже. Попросили открыть сумку, он оказал сопротивление», – рассказывает красноярка.

На кадрах видно, как охранники применяют грубую силу. Молодого человека избили дубинками и брызгали в лицо перцовый баллон. Когда молодой человек стал кричать «Помогите!», за него стали заступаться очевидцы. Они пытались оттащить охранников от парня.
«Вы не имеете права бить его!», – говорит женщина на кадрах.

В пресс-службе полиции «ТВК Красноярск» пояснили, на место прибыл наряд полиции. Пострадавший уже написал заявление.
Сейчас медики определяют тяжесть полученных травм.

«Идет разбирательство, в ходе которого будет дана оценка действиям охранников и всей ситуации. Причины конфликта не установлены» – рассказали «ТВК Красноярск» в пресс-службе полиции.
«ТВК Красноярск» обратились в пресс-службу сети магазинов «Магнит» для разъяснения ситуации.

Источник: tvk6.ru

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От редакции

Охранники не всегда ведут себя адекватно?

zizou, 25 сентября 2019 16:34
а вот в америкиии...

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