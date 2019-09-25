Охранники супермаркета «Магнит» избили дубинками «подозрительного» покупателя в Красноярске

Молодого человека заподозрили в краже. Сотрудники магазина распыляли ему в лицо газ из баллончика. Пострадавший написал заявление в полицию.

Охранники магазина «Магнит» избили дубинками покупателя в Красноярске

В Красноярске охранники магазина «Магнит» избили покупателя. Молодому человеку распыляли в лицо перцовый баллон и били дубинками.

Как сообщили очевидцы «ТВК Красноярск», инцидент произошел 24 сентября примерно в 10 утра.

На кадрах видно, как охранники «Магнита» задерживают покупателя.

«Молодого человека заподозрили в краже. Попросили открыть сумку, он оказал сопротивление», – рассказывает красноярка.

На кадрах видно, как охранники применяют грубую силу. Молодого человека избили дубинками и брызгали в лицо перцовый баллон. Когда молодой человек стал кричать «Помогите!», за него стали заступаться очевидцы. Они пытались оттащить охранников от парня.

«Вы не имеете права бить его!», – говорит женщина на кадрах.

В пресс-службе полиции «ТВК Красноярск» пояснили, на место прибыл наряд полиции. Пострадавший уже написал заявление.

Сейчас медики определяют тяжесть полученных травм.

«Идет разбирательство, в ходе которого будет дана оценка действиям охранников и всей ситуации. Причины конфликта не установлены» – рассказали «ТВК Красноярск» в пресс-службе полиции.

«ТВК Красноярск» обратились в пресс-службу сети магазинов «Магнит» для разъяснения ситуации.

Источник: tvk6.ru