Охранники супермаркета «Магнит» избили дубинками «подозрительного» покупателя в Красноярске

В Красноярске охранники магазина «Магнит» избили покупателя. Молодому человеку распыляли в лицо перцовый баллон и били дубинками.
Как сообщили очевидцы «ТВК Красноярск», инцидент произошел 24 сентября примерно в 10 утра.
На кадрах видно, как охранники «Магнита» задерживают покупателя.
«Молодого человека заподозрили в краже. Попросили открыть сумку, он оказал сопротивление», – рассказывает красноярка.
На кадрах видно, как охранники применяют грубую силу. Молодого человека избили дубинками и брызгали в лицо перцовый баллон. Когда молодой человек стал кричать «Помогите!», за него стали заступаться очевидцы. Они пытались оттащить охранников от парня.
«Вы не имеете права бить его!», – говорит женщина на кадрах.
В пресс-службе полиции «ТВК Красноярск» пояснили, на место прибыл наряд полиции. Пострадавший уже написал заявление.
Сейчас медики определяют тяжесть полученных травм.
«Идет разбирательство, в ходе которого будет дана оценка действиям охранников и всей ситуации. Причины конфликта не установлены» – рассказали «ТВК Красноярск» в пресс-службе полиции.
«ТВК Красноярск» обратились в пресс-службу сети магазинов «Магнит» для разъяснения ситуации.
Источник: tvk6.ru