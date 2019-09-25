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Массовое убийство в школе с помощью взрывчатки планировал подросток в Кирове

17:00 25.09.2019 Фото: pixabay.com
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У школьника были конфликты с другими детьми. Полиции стало известно, что он интересуется темой насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Массовое убийство в школе с помощью взрывчатки планировал подросток в Кирове
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

Он уточнил, что на днях полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не приводятся.

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.

К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.

Источник: РИА Новости

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