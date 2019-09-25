Смерть: Как пережить утрату близкого человека?

Жизнь утроена так, что мы теряем родных и близких? Как справиться с переживаниями и пережить горе?

Если чувствуете, что боль нестерпима и со временем вы не чувствуете себя лучше, а душевная боль нестерпима, обратитесь к специалисту

Психологи разделяют несколько стадий переживаний.

Удар. Даже если вы потеряли 90-бабушку, которая долго была прикована к постели ее уход для родных вызывает состояние шока.

Отрицание происшедшего. Почему? Как это могло произойти?

В голове постоянно прокручиваются мысли, что как-будто это происходит не с вами. Человек в момент горя пытается избежать от печальной реальности и убедить себя в том, что ничего не произошло.

Ужас. Когда в дом пришла беда, человеку может самому показаться, что жизнь кончена. Горюющий испытывает такую печаль и боль и зачастую не хочет принимать помощь и сочувствие от окружающих. Настигает ощущение пустоты и бессмысленности жизни.

Постепенное осознание. Спустя время, у всех оно разное, человек начинает смиряться с тем, что случилось. Это первый и важный шаг. Человек принимает потерю. Он воспринимает горе как часть жизни и начинает постепенно шаг за шагом выстраивать свою дальнейшую жизнь.

Не терзайте и не вините себя

Потеряв человека, некоторые начинают прокручивать время назад и думать, что, вот если бы я уделяла больше времени дедушке, он мог бы прожить дольше. В голове постоянно прокручиваются мысли: «А все ли я сделал, чтобы этой смерти не было? Может быть, надо было свозить больного отца к специалисту в другой город? Или не отпускать дядю в поездку, когда на улице был ливень».

Но, мы не можем знать будущее. Лучше направьте свои силы на живых. Если не стало любимого дедушки, почаще бывайте у бабушки.

Примите ситуацию как данность. Все мы не вечны. Смерть — это неизбежность, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому.

Это сложно, но со временем постарайтесь принять ситуацию. Да, вам по-прежнему нестерпимо грустно и больно, но жизнь продолжается.

В это время полезно позаботиться от тех, кто в беде или переживает сложный период. Навестите друга в больнице, поговорите с подругой пережившей развод. Не сдерживайте эмоции. Если хочется плакать, то плачьте.

Не замыкайтесь в себе. Обсуждайте свои переживания с близкими. Они тоже переживают и им не безразлично, что с вами.

Находите радость в простых вещах. Учитесь заново радоваться пению птиц, звукам морского прибоя.

Живите сейчас. Постарайтесь научиться останавливать время. Не возвращаться назад, а попытайтесь постепенно приучить себя быть в остановке времени под названием «сейчас».

Ухаживайте. За растениями, за домом, за собой.

Двигайтесь. Не поддавайтесь желанию забиться в угол и в темноте коротать долгие вечера. После работы гуляйте.

Не перегружайте себя. Больше отдыхайте. Определите как вам сейчас хочется отдыхать активно или пассивно.

Не корите себя. В сложные моменты жизни человек чувствует себя опустошенным и подавленным. Пройдет время и на смену острой, душераздирающей боли придет покой.

Цените каждое мгновение жизни. Уделяйте внимание пожилым родственникам.

Потерять, не значит забыть. Вспоминайте покойного.

Если чувствуете, что боль нестерпима и со временем вы не чувствуете себя лучше, а душевная боль нестерпима, обратитесь к специалисту.

Как сообщить ребенку?

Многие психологи единодушны во мнении, что брать ребенка на похороны нежелательно. Психика у маленьких детей еще не сформирована, поэтому их лучше оградить от сильных переживаний. Но, если ушел из жизни родитель, ребенку нужно дать возможность попрощаться.

Универсальных рецептов, как пережить потерю близкого, нет. Процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Каждый человек индивидуален, время и помощь родных поможет вам справиться с болью утраты.