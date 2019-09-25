Сохранить зубы живыми: ежедневные ошибки в уходе за зубами

Давление на щетку при чистке зубов должно быть средним, а не сильным – слишком сильное воздействие может привести к истончению эмали.

Еще одна ошибка – использование жестких щеток

Британский стоматолог Тадрик Идрис рассказал в прессе о типичных среди его пациентов ошибках, допускаемых при ежедневном уходе за полостью рта. В частности, люди слишком сильно увлекаются отбеливающими пастами, получают мало фтора и неправильно чистят зубы.

Стоматолог утверждает, что многие не соблюдают правильную технику чистки. По его словам, щеткой нужно двигать сверху вниз, а не из стороны в сторону. Давление на щетку при чистке зубов должно быть средним, а не сильным – слишком сильное воздействие может привести к истончению эмали. Каждую чистку полезно начинать с нового участка, дал совет специалист. Это способствует лучшему очищению всего зубного ряда.

Еще одна ошибка – использование жестких щеток. Эксперт констатировал, что такие зубные щетки травмируют десны и усиливают износ зубной эмали. Тем, кто пользуется электрическими щетками, важно соблюдать рекомендованную специально для их технику чистки, в противном случае эти щетки окажутся бесполезными.

Сегодня многим хочется иметь чистые белые зубы и отбеливающие пасты пользуются большой популярностью. Но их частое применение – это ошибка: такие пасты содержат большое количество абразивных веществ, которые усиливают истончению эмали, ведут к болезненной чувствительности зубов.

Также ошибкой является использование зубных паст без учета содержания в них фтора. Если игнорировать фтор, это повышает риск развития кариеса, болезней десен.

Чистка зубов должна занимать определенное время, напоминает стоматолог Тадрик Идрис. Согласно опросам, в среднем люди тратят на чистку зубов порядка одной минуты, но этого мало. Чистка ротовой полости должна занимать минимум две минуты.

Что важно – не стоит сразу после чистки пастой тщательно ополаскивать полость рта. Подобным действием мы смываем фтор и делаем зубы уязвимыми. Также в течение получаса после чистки зубов следует воздерживаться от употребления пищи и питья, дал совет эксперт.

Неправильное время чистки зубов – это тоже массовая ошибка. Стоматолог подчеркнул, что не стоит чистить зубы сразу после употребления кофе, цитрусовых или вина. Если начать чистить зубы, это лишь усугубит действие кислот из перечисленных продуктов на зубную эмаль, в ней могут появиться микротрещины.

Источник: МедикФорум