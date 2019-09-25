25.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час

21:40 25.09.2019 Фото: pixabay.com
2 2

Сегодня лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.

МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире «Авторадио».
Как рассказал Кузин, поправки могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство. Меру обсудят в Госдуме в начале следующего года.
Он также отметил, что сейчас дорожные камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленьким процентом погрешности.

«Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десять километров в час», — объяснил генерал-майор.

Сегодня лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете?

Аноним, 25 сентября 2019 22:24
НВР:
да
достали гонщики, живущие по принципу "+20 не нарушение"
олег, 25 сентября 2019 23:02
А я против! И не гонщик совсем. Просто знаки у нас большей частью неадекватные по скорости стоят.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час 2
21:40 25-09-2019
МВД поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час
Для устойчивого рунета уже монтирует оборудование на сетях Роскомнадзор 1
21:32 25-09-2019
Для устойчивого рунета уже монтирует оборудование на сетях Роскомнадзор
Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто 31
21:30 25-09-2019
Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто
Бердск"Я не виноват": на 15 листах написал о своей невиновности в гибели летчика подсудимый Моргачев перед приговором в Бердске 1
21:00 25-09-2019
Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске 8
18:55 25-09-2019
Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске
Запретить в России розыгрыш грин-карт для въезда в США хочет Госдума 3
18:45 25-09-2019
Запретить в России розыгрыш грин-карт для въезда в США хочет Госдума
Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле 3
18:30 25-09-2019
Отец жестоко убил своего 5-летнего сына в Барнауле
БердскНе проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска
18:17 25-09-2019
Не проработали: Скандальный генплан города исключили из повестки сессии депутаты Бердска
БердскГлавный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет 1
18:15 25-09-2019
Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет
Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США 1
18:00 25-09-2019
Аналоги американской винтовки AR-15 начали выпускать в России без помощи США