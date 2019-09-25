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Здоровье / Общество

Признаки повышенного холестерина

15:32 25.09.2019 Фото: pixabay.com
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Для здоровья опасно прежде всего повышение «плохого» холестерина, что делает человека склонным к атеросклерозу.

Признаки повышенного холестерина
Холестерин представляет собой органическое жироподобное вещество, которое вырабатывается самим организмом (печенью) а также поступает в него с пищей (яйца, сыр, моллюски, жирное мясо)

Повышенный уровень холестерина в организме увеличивает вероятность опасных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом далеко не всегда о высоком холестерине говорят какие-то яркие симптомы. Как же понять, что есть проблема?

Холестерин представляет собой органическое жироподобное вещество, которое вырабатывается самим организмом (печенью) а также поступает в него с пищей (яйца, сыр, моллюски, жирное мясо). Различают «хороший» холестерин (липопротеины высокой плотности, ЛПВП и «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности, ЛПНП). Для здоровья опасно прежде всего повышение «плохого» холестерина, что делает человека склонным к атеросклерозу.

С точки зрения науки повышенный холестерин в крови может быть связан с генетикой, а также с влиянием неправильного питания, употребления в большом количестве продуктов с высоким содержанием трансжиров в совокупности с нездоровыми привычками, курением и отсутствием физических упражнений. Кроме того, на уровень холестерина могут влиять такие факторы, как возраст, хронические болезни, пол.

Как понять, что уровень холестерина в организме повышен? Медики отмечают, что высокий уровень холестерина может не иметь выраженных симптомов. Среди признаков, которые указывают на очень высокий уровень холестерина, выделяются следующие:
Боль в груди;
Стенокардия;
Боль, возникающая при ходьбе.
Чтобы узнать свой уровень холестерина, необходимо сдать анализ крови. Самым эффективным способом контроля холестерина в организме является рацион и здоровые привычки. Вот что, в частности, рекомендуют ученые.
Употреблять минимум два раза в неделю в пищу рыбу, богатую омега-3, такую как сардины, сельдь, скумбрия, форель. Ее потребление помогает уменьшать воспаление, защищает от хронических заболеваний сердца,
Стараться уменьшать количество сахара в своем рационе и ограничивать потребление продуктов, насыщенных жирами и трансжирами.
Каждый день есть фрукты и овощи. Их витамины и минералы помогают организму бороться с поглощением плохого холестерина.
Есть клетчатку — не менее 30 граммов в день. Продукты с клетчаткой уменьшают впитывание холестерина в кровь.
Не переутомляться . Стресс способен вызывать повышение уровня «плохого» холестерина.
Поддерживать активность. Хотя бы на уровне 20-30 минут в день.

Источник: МедикФорум

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