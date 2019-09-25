В какие дни поминают усопших?

Общепринятым (формально первым) днем поминовения является девятый день

«Одно мы в памяти храним, другое хороним…». Человек полностью умирает тогда, когда о нем навсегда забывают. Но он жив до тех пор, пока о нем ведутся речи людьми. Вдобавок, в христианстве есть особые поминальные дни, когда в честь усопшего накрывают стол и собираются все близкие люди покойного, вспоминающие его лишь добрым словом. Все эти дни связаны с учениями церкви о «жизни души на небесах». Давайте разберемся, что это за дни, и почему именно они считаются особенными.

Первый день

Первый день поминовения считается тогда, когда человек отправляется в мир иной. В этот день перерождается душа и начинается ее внеземная форма жизни. Родственники и друзья прощаются с покойным, скорбя и плача по нему. Кто-то организовывает панихиду, заказывает похоронный кортеж, а кто-то устраивает скромный поминальный обед дома.



Следующее поминовение, по традициям церкви, должно проходить на третий день после захоронения тела усопшего. Связано это с тем, что душа покойного после смерти еще бродит по Земле два дня, прощаясь с местами, которые при жизни дарили ей счастье и радость. И только после этого она отправляется на небеса. Теперь душа будет жить там.Общепринятым (формально первым) днем поминовения является девятый день. Однако, как было сказано выше, это оказалось не совсем так. На девятый день душа предстает перед Господом Богом впервые. До этого, все шесть дней в сопровождении ангелов, она гуляет по Раю, освобождаясь от тяжести земных переживаний. Но если душа при жизни была грешна, то эти шесть дней для нее являются днями раскаяний и мучений (дни очищения). И только очистившись от грехов, она сможет продвинуться дальше – к Богу. Поэтому на девятый день обязательно нужно помянуть усопшего, чтобы помочь ему «на том свете».По преданиям Библии, в этот день душа вновь предстает перед Богом в последний раз, чтобы Господь окончательно решил, где она будет жить – в аду за грехи, или раю за раскаяние. И поминать покойного необходимо с целью замаливания его земных грехов.Этот поминальный день выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день душа как бы «перерождается» на небесах, и поэтому это сакральное событие необходимо почтить. В родительский день обязательно нужно съездить на кладбище, оставив на могилке усопшего сладости; порадоваться за него и промолвить добрые, хорошие слова. На Радоницу нельзя много и сильно плакать, распивать спиртные напитки и заниматься домашними бытовыми делами.К перечисленным дням поминовения добавляются и такие как: годовщина со дня смерти (день земного рождения), день рождение покойного, Рождество Христово, Крещение, Пасха. Не обязательно каждый раз, в эти дни устраивать целые поминальные процессии. Достаточно сделать в этот день какое-то благое дело, поставить в церкви свечку за упокой, угостить незнакомого человека конфетой или хотя бы просто вспомнить, каким был покойный при жизни. При этом есть некоторые ограничения при поминовении. Так, например, нельзя вспоминать покойных на ночь, чтобы они не услышали и не потревожили сон. Слишком часто разговаривать об усопших тоже не стоит.Но помните, что покойные живы до тех пор, пока живы мы и наша память о них…