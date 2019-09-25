Для устойчивого рунета уже монтирует оборудование на сетях Роскомнадзор

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об надежном Рунете. Регион, где проходит эксперимент по запуску Рунета, пока скрывают.

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования

Тесты оборудования завершатся в середине октября.

Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете закончится в середине октября. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума «Спектр-2019» глава ведомства Александр Жаров.

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования — от лабораторных до полевых.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, < …> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — сказал Жаров, уточнив, что завершить тестирование планируется в середине октября.

По его словам, речь идет о проведении теста в одном регионе РФ. Информация, о каком именно субъекте идет речь, не разглашается.

Также Жаров отметил, что тестирование будет производиться на оборудовании одного производителя, который полностью прошел стендовые испытания. «Сейчас на стенде идет эксперимент еще с двумя производителями. Просто те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в те сроки. Сейчас еще два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», — добавил Жаров, уточнив, что среди них есть оператор связи «РДП.РУ» (в 2016 году «Ростелеком» получил 15% в капитале компании).

Глава Роскомнадзора заявил, что на данный момент уже понятна стоимость оборудования. «Уровень его установки окончательный не понятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», — пояснил он.

Также во время общения с журналистами Жаров сообщил, что создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования идет в плановом режиме. «Если вы обратитесь более подробно к программе, по сути дела, к 1 ноября должна быть сформирована документарная часть и определится исполнитель. Все эти этапы выполнены, то есть конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования создана, техническая документация есть, руководитель центра — в настоящее время проходит процедура оформления», — пояснил он, уточнив, что все идет по графику.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

Источник: ТАСС