Страшнее рака: фибродисплазия, бешенство, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, фатальная бессонница — неизлечимые болезни

Для успешного лечения рака его необходимо диагностировать на той стадии, когда опухоли не успевают развиться и дать метастазы. В этом случае рак излечим на 85%.

Фатальная семейная бессонница является генетическим наследственным заболеванием

Рак стал бичом для современных людей, и заболевание им многим кажется приговором. Но на самом деле на первых стадиях рак успешно лечится, а некоторые болезни являются гораздо более опасными для человека, чем онкологические.

Для успешного лечения рака его необходимо диагностировать на той стадии, когда опухоли не успевают развиться и дать метастазы. В этом случае рак излечим на 85%. Увы, того же нельзя сказать о прогрессирующей фибродисплазии – заболевании, которое известно с 17 века, но до сих пор остается неизлечимым. У детей, которые рождаются с этим редким генетическим недугом, есть характерная особенность: одна или несколько фаланг большого пальца ноги искривлены внутрь, или же в нем не хватает сустава. При данном заболевании мышцы, сухожилия и связки со временем превращаются в кости.

Еще одна коварная болезнь, которую невозможно вылечить – это бешенство. Коварство болезни в том, что практически каждый человек оказывается в зоне риска, ведь заразиться можно от укуса или слюны любого уличного животного. При появлении первых симптомов заражения летальный исход наблюдается в большинстве случаев. В мире насчитывается всего несколько человек, которые смогли выздороветь, заразившись бешенством.

Также в списке смертельно опасных и неизлечимых числится болезнь Крейтцфельдта-Якоба, при которой поражается головной либо спинной мозг. До сих пор точно неизвестно, что именно вызывает данное заболевание, делающее мозг похожим на рыхлую губку. По одной из версий, недуг чаще всего оказывается спонтанным, возникает беспричинно. В ходе этой болезни человек теряет зрение, слух, речь, у него развиваются психические нарушения. Остановить драматичный процесс медицина не в силах.

Фатальная семейная бессонница является генетическим наследственным заболеванием. В головном мозге происходят изменения, которые становятся причиной хронической бессонницы и ее последствий — истощения и смерти. Эта болезнь длится от семи месяцев до трех лет, лекарства от нее не существует, а также в точности неизвестно, сколько людей могут страдать ею.

Источник: medikforum.ru