Срок безналоговой продажи жилья сократится с 5 до 3 лет

Граждане, у которых жилье единственное, смогут продавать его без уплаты 13 процентов подоходного налога уже через три года владения, а не через пять лет, как по действующим пока правилам.

Благодаря сокращению предельного срока владения жильем с пяти до трех лет граждане смогут быстрее, чем раньше, улучшать свои жилищные условия

Покупателям и продавцам жилья нужно готовиться к важным изменениям. Госдума планирует рассмотреть во втором, основном чтении важные поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют основания предоставления гражданам налоговых вычетов при приобретении недвижимости. А с 1 января в силу вступят новые нормы, сокращающие минимальный срок владения квартирой, комнатой или домом для их продажи без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Граждане, у которых жилье единственное, смогут продавать его без уплаты 13 процентов подоходного налога уже через три года владения, а не через пять лет, как по действующим пока правилам. Экономия будет впечатляющая. Сейчас при продаже квадратных метров стоимостью, к примеру, в шесть миллионов рублей раньше установленного срока собственникам приходится платить налог в 780 тысяч рублей. Исключение — недвижимость, полученная в собственность по договору дарения, наследования или в результате приватизации.

Благодаря сокращению предельного срока владения жильем с пяти до трех лет граждане смогут быстрее, чем раньше, улучшать свои жилищные условия, отмечает Наталья Бокова, ведущий эксперт компании СКБ Контур. Особенно это актуально для молодых и многодетных семей, которые после рождения первенца или последующих детей сталкиваются с необходимостью расширить жилплощадь.



«Вместе с иными мерами политики поддержки семей — снижением процентной ставки по кредитам, возможностью гасить ипотеку за счет средств материнского капитала и выплат в 450 тысяч рублей — эта налоговая новация логичная и важная мера», — полагает Бокова.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко также считает, что введение новой нормы оправдано. Единственное жилье обычно не является инвестицией, поэтому и продажа редко осуществляется ради дохода. Обычно люди продают единственное жилье либо потому, что срочно понадобились деньги, либо хотят вместо него купить другую квартиру, указывает Олег Репченко.

Срок безналоговой продажи жилья сократится с 5 до 3 лет для граждан, у которых это жилье единственное

Подоходный налог при продаже недвижимости работает как ограничитель спекуляции жильем, поясняет в свою очередь Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум».

Однако фактически в этом нет большого смысла, потому что жилье в России далеко не всегда дорожает, во всяком случае реально (с поправкой на инфляцию) в силу слабого экономического роста. Логично, что власти решили сделать послабление для собственников.

Новые правила, по мнению Литинецкой, отчасти ускорят оборот жилья на вторичном рынке. Граждане, которые владеют квартирой или домом в течение трех лет и должны были бы ждать еще пару лет, чтобы продать квадратные метры без уплаты налога, с вступлением в силу поправок в Налоговый кодекс смогут выставить свою недвижимость на рынок быстрее.

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые 18 сентября планирует рассмотреть Госдума, расширяют, например, основания для предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья. К зачету планируется принимать не только проценты по ипотечным кредитам банков, но и проценты по займам в рамках госпрограмм помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Ипотека для многодетных семей уже выдается по льготной ставке в шесть процентов на весь срок кредитования. Семьи, где родился второй ребенок, получают материнский капитал.

Во вторник правительство также утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Если сложить 450 тысяч с материнским капиталом и учесть возможность получения налогового вычета по ипотеке, поддержка для многодетной семьи получается весомая.

Право на компенсацию, напомним, имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети.

Чтобы получить деньги, гражданам потребуется предоставить банку-кредитору документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. Кредитор проверит документы и отправит их в «ДОМ.РФ» (Единый институт развития в жилищной сфере). Если представленные данные верны, сумма в 450 тысяч рублей будет переведена банку-кредитору в счет погашения ипотеки.

Источник: РГ