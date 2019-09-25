Российский фильм «Дылда» о военных санитарках выдвинули на «Оскар»

Он будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Российские киноленты трижды полуучали главный приз американской коиноакадемии.

Кадр из фильма «Дылда»

Картина «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.

«Был выбран фильм «Дылда», — сказал он, добавив, что выбор комментировать не будет.

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. «Дылда» — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году.

Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма «Дылда» состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 состоится в воскресенье 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Источник: ТАСС