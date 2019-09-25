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Отсудила 2 млн рублей потерявшая ребенка из-за ошибки врача жительница Кемерова

15:30 25.09.2019 Фото: pixabay.com
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Суд признал, что новорожденный умер из-за того, что что матери поздно сделали кесарево сечение. Деньги заплатит больница. Уголовное дело в отношении врача акушера-гинеколога было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Отсудила 2 млн рублей потерявшая ребенка из за ошибки врача жительница Кемерова
Ребенок умер из-за позднего кесарева

Кемеровчанка засудила ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница» после того, как умер её новорождённый сын. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент Сибдепо.

Иск женщины о компенсации морального вреда рассмотрели в Ленинском районном суде Кемерова. Свои требования женщина мотивировала тем, что по факту смерти новорождённого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности». В ходе предварительного расследования было установлено, что на всех этапах родовой деятельности медпомощь была оказана не квалифицировано.

Так, согласно материалам дела, врач поздно выполнила кесарево сечение, хотя для этого были все показания: «отягощённый акушерско-гинекологический анамнез женщины, её возраст, тенденция к перенашиванию беременности при отсутствии зрелых родовых путей, хроническая гипоксия плода в сочетании с признаками внутриутробной инфекции, крупный плод, аномалия родовой деятельности, ранее излитие околоплодных вод».

В результате ребёнок погиб от «врожденной аспирационной пневмонии, обусловленной внутриутробной гипоксией и восходящим инфицированием последа и околоплодных вод».

В дальнейшем уголовное дело в отношении врача акушера-гинеколога было прекращено в связи с истечением сроков давности.

В суде представитель больницы пояснил, что не оспаривают, что смерть новорождённого наступила в результате ошибки врача. Однако представитель просил уменьшить размер компенсации морального вреда.

В итоге судья, выслушав все стороны, принял решение частично удовлетворить исковые требования женщины. С Областной детской клинической больницы в пользу кемеровчанки суд взыскал 2 000 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 судебных расходов.

Источник: city-n.ru

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