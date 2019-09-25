На качество расследования в полиции Бердска пожаловались главному инспектору регионального главка МВД

Полицию Бердска проверяет специально созданная комиссия. Инспекция ведется во всех направлениях оперативной работы правоохранителей, рассказала и.о. начальника отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.
— Инспектирование Отдела МВД России по городу Бердску проводится по всем направлениям оперативно-служебной деятельности, — уточнила Юлия Юрьевна.
Также напомним, что 17 сентября в полиции Бердска провела прием главный инспектор инспекции главного управления МВД региона, полковник внутренней службы Оксана Шинтяпина. К ней с жалобами пришли 7 граждан.
— 5 граждан обратились с вопросами по проведению сотрудниками полиции предварительных процессуальных проверок и расследованию уголовных дел. Двое граждан обратились по иным вопросам, — рассказала Юлия Хабибуллина.