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На качество расследования в полиции Бердска пожаловались главному инспектору регионального главка МВД

16:45 25.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На приеме побывало 7 человек. Жалобы бердчан касались и проведения предварительных проверок. Проверяет по всем направлениям работы бердскую полицию специальная комиссия.

На качество расследования в полиции Бердска пожаловались главному инспектору регионального главка МВД
Полицию Бердска проверяет инспекция

Полицию Бердска проверяет специально созданная комиссия. Инспекция ведется во всех направлениях оперативной работы правоохранителей, рассказала и.о. начальника отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.

— Инспектирование Отдела МВД России по городу Бердску проводится по всем направлениям оперативно-служебной деятельности, — уточнила Юлия Юрьевна.

Также напомним, что 17 сентября в полиции Бердска провела прием главный инспектор инспекции главного управления МВД региона, полковник внутренней службы Оксана Шинтяпина. К ней с жалобами пришли 7 граждан.

— 5 граждан обратились с вопросами по проведению сотрудниками полиции предварительных процессуальных проверок и расследованию уголовных дел. Двое граждан обратились по иным вопросам, — рассказала Юлия Хабибуллина.

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От редакции

Найдут нарушения в работе полицейских?

Аноним, 25 сентября 2019 17:13
неа...

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