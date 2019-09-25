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Рискуют сгореть из-за неисправной электропроводки неблагополучные семьи в Бердске

15:15 25.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Участники рейда проверили дома 40 семей: в 17 обнаружили неисправную электропроводку, в 15 — неправильную разделку дымохода и печного отопления.

Рискуют сгореть из за неисправной электропроводки неблагополучные семьи в Бердске
Пожары в частном секторе чаще всего связаны с неисправной электропроводкой и неправильной разделкой печного отопления

Проверили жилье на пожарную безопасность 40 социально-незащищенных семей, в том числе и неблагополучных, специалисты Центра помощи семье и детям «Юнона», полицейские и пожарные инспекторы в Бердске. По словам начальника отдела соцобслуживания населения Натальи Скоромных, по плану инспекция должна была навестить 58 семей, в жилье 18 не удалось попасть.

— В ходе рейда были выявлены нарушения обязательных требований безопасности, такие, как неисправность электропроводки — в 17 домах, отсутствие или ненадлежащее состояние притопочного листа — в 17 домах, неправильная разделка дымохода и печного отопления — в 15 домах, ненадлежащее состояние варочной панели — в 11 домах. Всем семьям, у которых выявлены нарушения, выданы памятки с порядком и перечнем необходимых документов — Центр «Юнона» оказывает помощь в сборе документов. На сегодняшний день в городскую комиссию по оказанию социальной помощи обратилась только одна семья. В ближайшее время, после заседания комиссии, ей окажут помощь, — сообщила на совещании чиновников Наталья Скоромных.

Специалисты Комплексного центра соцобслуживания населения провели мониторинг цен на необходимые материалы для устранения замечаний, чтобы установить сумму на затраты. В семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, для устранения замечаний по пожарной безопасности привлекут волонтеров, а материалы приобретет социальный работник.

Участники рейда проверяли и наличие в жилье социально-незащищенных семей пожарных извещателей. В домах двух семей такие извещатели вскоре установят.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, были ли осмотрены дома одиноких пожилых людей.

Подобный рейд проходил и по домам одиноких пенсионеров, там все в порядке, отметила Наталья Юрьевна. Участники рейда общались с детьми пожилых людей, проживающих в частном секторе, и выдавали им уведомления о тех или иных замечаниях под роспись.

Нужно провести повторный рейд и выяснить, что было сделано. Если в частных домах проживают одинокие люди, находящиеся за чертой бедности, — наша задача им помочь, подчеркнул Евгений Анатольевич.

Летом такому одинокому пожилому человеку печь отремонтировали, отметила Скоромных.

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От редакции

Ваш дом готов к зиме?

Аноним, 25 сентября 2019 15:42
"cгореть из-за неисправной электропроводки" и "в Бердске" в заголовке точно лишнее

А то что "неблагополучные семьи рискуют...", в том числе своей жизнью - это очевидно и так
Аноним, 25 сентября 2019 15:58
Скажите , насколько в МКД исправна электропроводка, если не делался ремонт 58 лет и тем более никто не менял электропроводку в МКД почти за 60 лет? Второй вопрос, почему вы уверенны, что огонь будет выбирать и убивать только НЕблагополучны семьи? Кто вам это сказал?

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