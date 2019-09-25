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Скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту «Здравоохранение» примет инспекция минздрава

16:00 25.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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После нарушения сроков ремонта и назначения нового главврача, прошла экспертиза незаконченных работ в горбольнице. Подрядчик устранял дефекты. Претензии были предъявлены на 366 тыс. рублей.

Скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту Здравоохранение примет инспекция минздрава
Подрядчик нарушил сроки ремонта Бердской ЦГБ по проекту «Здравоохранение»

Заканчиваются претензионные работы по ремонту бердской горбольницы по проекту «Здравоохранение». Об этом рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская в интервью «Курьер. Среда. Бердск». В ближайшие дни пройдет приемка работ.

— Подрядчик по дефектной ведомости должен доделать работы по кафелю и лестничными пролетами, — рассказала Алла Николаевна 18 сентября.

Специалисты службы технического контроля Минздрава вместе со специалистами ЦГБ определили дополнительные работы, которые в рамках гарантийного срока должен выполнить подрядчик, нарушивший сроки.

Напомним, что после нарушения сроков ремонта по путинскому проекту 9 августа уволился главврач Бердска Юрий Краморов. На работы было направлено 60 млн рублей. Подрядчику были предъявлены претензии на 366 тыс. рублей. 19 августа новым главным врачом была назначена Алла Дробинская. 23 августа в Бердск приехали общественники из Москвы Общероссийского народного фронта «За честные закупки». В первую очередь они приехали в центральную больницу города, чтобы проверить почему не были завершены работы. Алла Николаевна держала ответ за срывы сроков. После посещения объектов общественники написали письма в прокуратуру и попросили проверить каждый из них.

Во время приезда активистов прозвучала информация о том, что в Бердской ЦГБ, где делался ремонт по проекту, протекает крыша. На личном интервью «Курьер. Среда. Бердск» Алла Николаевна подчеркнула, что это некорректная информация.

— Ремонт кровли был выполнен, для этого был заключен дополнительный контракт. Здесь был другой подрядчик. И мы сейчас проверим, насколько ремонт качественно сделан. Ведется экспертиза, — уточнила Алла Дробинская.

Претензионная работа по проекту «Здравоохранение» велась до 24 сентября. В ближайшие дни инспектора минздрава и Бердской больницы проведут проверку ремонта. Читайте подробности в ближайшие дни.

Скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту Здравоохранение примет инспекция минздрава
Скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту Здравоохранение примет инспекция минздрава
Скандальный ремонт ЦГБ Бердска по путинскому проекту Здравоохранение примет инспекция минздрава
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От редакции

Видели свежий ремонт в Бердской ЦГБ?

Аноним, 25 сентября 2019 16:55
НВР:
Нет. Даже представить боюсь что там

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