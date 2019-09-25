Задержание актера Устинова на митинге возмутило председателя Верховного суда

Вячеславу Лебедеву непонятно, был ли у полицейских приказ о задержании и были ли они вообще уполномочены применять силу.

20 сентября суд выпустил Устинова на свободу по ходатайству Генпрокуратуры

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев видел запись задержания актера Павла Устинова, у него возникли вопросы и он считает необходимым изучить ситуацию. Он заявил об этом в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который рассматривал вопрос о переназначении Лебедева.

Судье непонятно, был ли у силовиков приказ задержать именно Устинова, кто мог дать такой приказ, были ли они вообще уполномочены проводить задержание.

На вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, почему судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался смотреть эту запись, Лебедев ответил, что сможет это сказать только после вступления приговора в законную силу, сейчас у него нет на это полномочий.

«Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, — истребовать дело и тогда принять решение. Решение может быть различное. Это решение может быть принято и апелляционной инстанцией — о прекращении дела. А мы потом будем делать выводы относительно того, почему это произошло», — сказал глава ВС.

Он напомнил, что в случае грубого нарушения закона и умышленного преступления судьи против правосудия, закон предусматривает наказание.

Реакцию общества на приговор Тверского суда он назвал объяснимой и отметил, что «на нее обижаться не следует».

Комитет одобрил переназначение Лебедева.

Павла Устинова задержали 3 августа в центре Москвы. Его обвинили в участии в несогласованной акции. По версии следствия и Тверского суда, при задержании он оказал сопротивление и нанес травму бойцу ОМОНа Алексею Лягину, который вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии, судья Криворучко назначил 3,5 года. Изучить и приобщить к делу записи задержания Устинова суд отказался.

Актер заявил, что на акцию не собирался. Его задержали, когда он ждал друга у метро. При задержании он не сопротивлялся. Его защита обжаловала приговор.

Приговор позднее также был оспорен Генпрокуратурой, которая посчитала назначенное наказание слишком суровым. В ведомстве полагают, что «приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», хотя вина подсудимого полностью доказана. Мосгорсуд рассмотрит эти жалобы 26 сентября.

20 сентября суд выпустил Устинова на свободу по ходатайству Генпрокуратуры.

Источник: Интерфакс