Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске

Голодный вор успел съесть несколько сосисок

За минувшие сутки 72-й экипаж групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратил сразу две кражи в Дзержинском районе Новосибирска. В обоих случаях воры покушались на продукты питания – колбасу и сосиски. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в АБ «Гвардия».

23 сентября в 16.13 час. в супермаркете на ул. Королева нажали кнопку тревожной сигнализации. Старший кассир магазина вызвал группу быстрого реагирования, когда заметил, что мужчина в торговом зале что-то прячет под одежду. Экипаж ГБР ГВАРДИИ прибыл через 3 минуты. Выяснилось, что воришка засунул себе за пояс штанов 4 палки копченой колбасы. Гвардейцы его задержали, когда он направился к выходу. Стоимость предотвращенного ущерба составила 1200 рублей.

Еще одну кражу предотвратил этот же экипаж ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 24 сентября рано утром. В 6.05 час. в магазине по продаже хот-догов на ул. Селезнева сработала охранная сигнализация: сначала датчик проникновения, а затем движения. Прибывшие на вызов гвардейцы Максим Матрашов и Сергей Карлов внимательно осмотрели охраняемый объект. Внешне никаких признаков проникновения не было. Но стоило им посветить через окно внутрь фонариком, как они заметили прятавшегося под прилавком вора. Им оказался парень 20 лет, детдомовский, без определенного места жительства.

– Хотел поесть, — так объяснил свой поступок задержанный.

В магазин он залез через окно и успел съесть несколько сосисок, лежавших в холодильнике.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали вора.

Пока ждали полицию, он все время держался за живот. Может быть, съеденные сосиски были несвежие?