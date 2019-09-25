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Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот-догов в Новосибирске

18:55 25.09.2019 Фото: АБ Гвардия
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Поедать украденные продукты 20-летний вор начал прямо под прилавком. Сотрудники АБ «Гвардия» оперативно отреагировали на сигнал тревожной кнопки.

Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот догов в Новосибирске
Голодный вор успел съесть несколько сосисок

За минувшие сутки 72-й экипаж групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратил сразу две кражи в Дзержинском районе Новосибирска. В обоих случаях воры покушались на продукты питания – колбасу и сосиски. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в АБ «Гвардия».

23 сентября в 16.13 час. в супермаркете на ул. Королева нажали кнопку тревожной сигнализации. Старший кассир магазина вызвал группу быстрого реагирования, когда заметил, что мужчина в торговом зале что-то прячет под одежду. Экипаж ГБР ГВАРДИИ прибыл через 3 минуты. Выяснилось, что воришка засунул себе за пояс штанов 4 палки копченой колбасы. Гвардейцы его задержали, когда он направился к выходу. Стоимость предотвращенного ущерба составила 1200 рублей.

Еще одну кражу предотвратил этот же экипаж ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ  24 сентября рано утром. В 6.05 час. в магазине по продаже хот-догов на ул. Селезнева сработала охранная сигнализация: сначала датчик проникновения, а затем движения. Прибывшие на вызов гвардейцы Максим Матрашов и Сергей Карлов внимательно осмотрели охраняемый объект. Внешне никаких признаков проникновения не было. Но стоило им посветить через окно внутрь фонариком, как они заметили прятавшегося под прилавком вора. Им оказался парень 20 лет, детдомовский, без определенного места жительства.

– Хотел поесть, — так объяснил свой поступок задержанный.

В магазин он залез через окно и успел съесть несколько сосисок, лежавших в холодильнике.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали вора.

Пока ждали полицию, он все время держался за живот. Может быть, съеденные сосиски были несвежие?

Голодный детдомовец украл сосиски в магазине хот догов в Новосибирске

АБ Гвардия

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От редакции

Надо простить голодного вора?

Аноним, 25 сентября 2019 10:38
Тут условкой точно не отделается...
Аноним, 25 сентября 2019 11:31
конечно не отделает - тут чистая административка и штраф (либо работы)
никакой уголовной статьи не предусмотрено за такое вообще
Аноним, 25 сентября 2019 10:58
НВР:
конечно простить...............
Аноним, 25 сентября 2019 11:32
20 лет - давно взрослый человек
почему не работает?
Аноним, 25 сентября 2019 11:54
Ну вот например ты бы взял на работу бомжа?
Аноним, 25 сентября 2019 12:50
сторожами например часто именно такие и работают - живут прям там.
а вообще, детдомовских после выпуска жильем обеспечивают.... ну если он его не пропил конечно еще....
Аноним, 25 сентября 2019 16:30
помимо пропил, ещё просто кидают под разными предлогами, да и отжимают просто...
Аноним, 26 сентября 2019 00:16
Очень сложно адаптироваться детдомовским в обществе. Кидают их все кому не лень,хорошая нажива -квартира,и на её много охотников.Уже система существует ,по отъему. Бедные дети ,ни кому не нужны.Хорошо кому встретиться на пути честный человек поможет ему устроится на работу и выжить в трудную минуту. Голод и подтолкнул на воровство. Порой они мечтают попасть за решетку ,там хоть кормить будут.

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