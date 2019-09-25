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Киев не допустит потери даже 1% украинских территорий

14:30 25.09.2019 Фото: ТАСС/Александр Река
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Власть Зеленского выступает против федерализации. Она хочет «реинтегрировать Донбасс в Украину».

Киев не допустит потери даже 1% украинских территорий
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.

«Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег», опубликованном в понедельник, 23 сентября.

Как подчеркнул Ермак, Киев «точно не собирается» никому ничего отдавать и уступать даже «1% своих интересов».

«Думаю, выход, который мы найдем, удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков», — подытожил помощник Зеленского.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

Источник: Известия

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