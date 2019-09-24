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«Наливайки» в жилых домах запрещают депутаты Госдумы

21:18 24.09.2019 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Но закон «не носит императивного характер» и не обязателен для применения в регионах. Регионы получат право решать сами, закрыть им «наливайки» или сохранить.

Наливайки в жилых домах запрещают депутаты Госдумы
Предложили запретить торговать алкоголем в точках, площадь зала в которых не больше 20 квадратных метров

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве регионов ограничить вплоть до полного запрета продажу алкоголя в барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Такие заведения называют «наливайками», пишет Интерфакс.

Эти поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» внесли депутаты-единороссы. Они предложили запретить торговать алкоголем в точках, площадь зала в которых не больше 20 квадратных метров.

Комментируя их инициативу, первый зампредседателя «Единая Россия» Андрей Исаев объяснил, что такие заведения создают, чтобы обходить запрет на продажу алкоголя ночью. По его словам, жильцы домов, где устроили «наливайки», жалуются депутатам на шум и конфликты, которые случаются между посетителям.

По словам депутата, закон «не носит императивного характер» и не обязателен для применения в регионах. Регионы получат право решать сами, закрыть им «наливайки» или сохранить.

В правительстве законопроект концептуально одобрили. Его принятие грозит в первую очередь точкам по продаже пива, которым расширять площадь будет нерентабельно, писал «Коммерсантъ».

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