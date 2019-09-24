Засекретили имена инвесторов и будущее производство завода PepsiСo, купленного за 400 млн рублей в Бердске

Александр Хамидуллин лишь отметил, что с большой долей вероятности сохранится профиль пищевого производства. И что в числе инвесторов есть как бердский, так и московский бизнес.

Александр Хамидуллин представляет инвесторов, купившиз завод «Пепсико» в Бердске

Вечером сегодня, 24 сентября, представитель группы инвесторов, выкупивших у PepsiСo завод, расположенный на территории Бердска за 400 млн рублей, Александр Хамидуллин ответил на вопросы бердских журналистов.

Встреча прошла сразу после того, как состоялись переговоры Хамидуллина с мэром Бердска Евгением Шестерниным.

Хамидуллин представился как соинвестор группы компаний и бизнесменов, собирающихся развивать производство на заводе, который начинал строить «Лебедянский» для выпуска соков и снеков.

По его словам, «напичканное производство уже не актуально», тем не менее, скорее всего, пищевой профиль сохранится. Об этом удалось договориться с несколькими соинвесторами и будущими арендаторами.

— Мы в переговорах. И это коммерческая тайна. Непонятна еще конфигурация — кто, где и как. Но как только станет понятно, мы обязательно уведомим и все расскажем, — ответил на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» Хамидуллин.

Он подчеркнул, что все делается исключительно через согласование с мэрией Бердска, поскольку некие обязательства PepsiСo перешли к новым владельцам. Впрочем, их имена Александр Назымович раскрывать не стал. Лишь отметил, что бизнес пришел со всей России — Москва, Новосибирск и Бердск.

Между тем, нынешний состав инвесторов, как рассказал Хамидуллин, далеко не последний.

— Уже сложилась достаточно большая конкуренция. Мы предоставляем газ, тепло, электроэнергию из нескольких источников — полный комплекс того, что нужно. Но мы выставили условия — вы нам предоставляете инвестиционную программу: сколько денег, когда, какое оборудование, сроки. Жестко подписываем соглашение со всеми штрафными санкциями и только тогда начинаем с ними сотрудничать, — заявил Хамидуллин.

Он признался, что вкладываются деньги инвесторов на достройку завода, они будут привлекаться из разных источников. Предполагается привлечь в общей сложности порядка 350 млн рублей.

— Мы не зацикливаемся на том, что инвестор должен быть бердский ли из Сибирского федерального округа. Чем больше желающих, тем лучше. Бердчане, конечно, откликнулись. Они были первыми. Бердский бизнес пришел, — отметил Хамидуллин, снова отказавшись называть фамилии. — Москвичей нельзя, а бердчан можно? Еще нет точного партнерства, точных контуров соглашения. Нет уверенности, что именно эта группа, которая сейчас есть, будет потом. Может, нам не понравится его бизнес-план.

Подробности — в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова

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