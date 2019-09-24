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Пропал без вести «агент США» Смоленков. Бывшего чиновника Кремля объявили в розыск

18:30 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез «своего информатора», близкого к российским властям.

Пропал без вести агент США Смоленков. Бывшего чиновника Кремля объявили в розыск
«Агента США» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как пропавшего без вести, прокомментировали в МВД запрос РИА Новости о подробностях дела.
Другие детали в ведомстве раскрывать не стали.

Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез «своего информатора», близкого к российским властям.

Автор статьи называл его «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства».

Также уточнялось, что «экстренная эвакуация» потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.

Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в администрации президента.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился у них, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

МИД направил в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова, в ведомстве напомнили, что после его исчезновения возбуждено уголовное дело. В министерстве также предположили, что «шпионский скандал» направлен против Трампа, «ведь в США началась электоральная кампания».

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Любовь, 24 сентября 2019 19:14
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