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Коммунист Локоть инаугурирован во второй раз на пост мэра Новосибирска

17:30 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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За Локтя 8 сентября проголосовали 123 тыс. 378 избирателей, что составляет 50,25%. Явка на выборах составила 20,67%.

Коммунист Локоть инаугурирован во второй раз на пост мэра Новосибирска
Явка на выборах составила 20,67%

Избранный мэром Новосибирска 8 сентября Анатолий Локоть, баллотировавшийся от КПРФ, официально вступил в должность во вторник, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с места события.

Церемония инаугурации, в соответствии с Уставом Новосибирска, прошла на внеочередной сессии городского Совета депутатов.

Председатель муниципальной избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая огласила решение комиссии, в соответствии с которым выборы 8 сентября признаны состоявшимися и действительными, а победителем на них признан Локоть. После этого она вручила главе города удостоверение мэра Новосибирска.

«От имени городской избирательной комиссии поздравляю вас с победой», — отметила Краткая.

После этого Локоть принял присягу, в которой обязался справедливо и беспристрастно осуществлять возложенные на него полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

Как сообщалось, за Локтя 8 сентября проголосовали 123 тыс. 378 избирателей, что составляет 50,25%. Явка на выборах составила 20,67%.

В первый раз мэром Новосибирска Локоть был избран на досрочных выборах 6 апреля 2014 года, набрав 43,75% голосов. Явка на выборах составила 32,59%.

Источник: Интерфакс

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 24 сентября 2019 17:35
Возникает вопрос: зачем вообще тратить деньги на выборы, если 80% избирателей пофигу и они все равно не голосуют?
Сделать назначение да и все дела: проще и дешевле.
С. Кубышев, 24 сентября 2019 23:37
Да здравствует великая победа, представителя не менее великой партии старого, нового мэра Новосибирска. 10 процентов его избирателей - это вам не это, и тем более, не то. Походу наш долготерпеливый народ окончательно разочаровался уже во всех "представителях" нашей власти. И боюсь что и 2021 год не принесёт нам ничего нового и долгожданного. Прорыва не будет. Ни зарплатного, ни промышленного, ни медицинского и никакого другого, кроме одного. Фекально-коллекторного. Вот это прорыв, так прорыв. Всем прорывам прорыв.

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