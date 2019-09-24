Коммунист Локоть инаугурирован во второй раз на пост мэра Новосибирска

Избранный мэром Новосибирска 8 сентября Анатолий Локоть, баллотировавшийся от КПРФ, официально вступил в должность во вторник, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с места события.
Церемония инаугурации, в соответствии с Уставом Новосибирска, прошла на внеочередной сессии городского Совета депутатов.
Председатель муниципальной избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая огласила решение комиссии, в соответствии с которым выборы 8 сентября признаны состоявшимися и действительными, а победителем на них признан Локоть. После этого она вручила главе города удостоверение мэра Новосибирска.
«От имени городской избирательной комиссии поздравляю вас с победой», — отметила Краткая.
После этого Локоть принял присягу, в которой обязался справедливо и беспристрастно осуществлять возложенные на него полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
Как сообщалось, за Локтя 8 сентября проголосовали 123 тыс. 378 избирателей, что составляет 50,25%. Явка на выборах составила 20,67%.
В первый раз мэром Новосибирска Локоть был избран на досрочных выборах 6 апреля 2014 года, набрав 43,75% голосов. Явка на выборах составила 32,59%.
Источник: Интерфакс
Сделать назначение да и все дела: проще и дешевле.