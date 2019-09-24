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Семья грибников из 4 человека без вести пропала в лесу в Красноярском крае

17:25 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 22 сентября отправились в лес и до настоящего времени не вернулись. Сейчас поисками пропавших сотрудники СК России, полиции, МЧС РФ и волонтеры. Возбуждено уголовное дело.

Семья грибников из 4 человека без вести пропала в лесу в Красноярском крае
Женщина сообщила о том, что семья ее дочери ушла в лес утром и не вернулась

22 сентября 2019 года в следственные органы СК России по Красноярскому краю обратилась женщина, которая сообщила о том, что семья ее дочери ушла в лес утром и не вернулась. По данному факту для полноты исследования всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
По предварительным сведениям, 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 22 сентября отправились в лес и до настоящего времени не вернулись. Сейчас поисками пропавших сотрудники СК России, полиции, МЧС РФ и волонтеры.
В настоящее время ведется опрос лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения, добровольцы и спасатели исследуют тайгу в районе предположительного места пропажи людей.

Источник: Следком

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