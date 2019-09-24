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Почти, как пылесосы: На треть больше соберут листвы с новым «Чистодором» в Бердске

18:00 24.09.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Осенний субботник стартует с 7 октября. Вместе с людьми город будут чистить подметально-уборочные машины.

Почти, как пылесосы: На треть больше соберут листвы с новым «Чистодором» в Бердске
Собранный во время субботника мусор будут бесплатно принимать на полигоне ТБО

С 7 по 20 октября пройдут субботники в Бердске. Общегородской санитарный день намечен на 12 октября. На полигоне твердых бытовых отходов в обозначенный период собранный мусор будут принимать бесплатно по специальным талонам. Обращаться в МУП САХ по тел.: 2-43-33 (ул. Ленина, 18).

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, во время субботника бердчане могут убирать в мешки мусор и листву, подрезать кустарники, белить стволы деревьев и бордюры, вывозить собранный мусор на полигон ТБО силами предприятий и организаций.

Запрещается — сжигание листвы и мусора. Управляющим компаниям выносить мешки с мусором с придомовых территорий к уличной дорожной сети. Если УК выносит мешки для дальнейшего вывоза, то хранить их можно не более суток, отметил Совбанов. Нельзя выносить мусор, ветки, ботву, мебель, за пределы индивидуальной жилой застройки.

Техника УЖКХ продолжает убирать дороги Бердска, на которых уже появилась осенняя листва. Теперь на улицы выходит не две, а три подметально-уборочные машины: «Магистраль», «Пума» и «Чистодор». Напомним, новая машина «Чистодор» приобретена городом за 2,3 млн рублей. Она подготовлена, протестирована и уже показала себя в действии.

Подметально-уборочные машины убирают грязь и мусор, а теперь еще и листву при помощи щеток и транспортера. В «Чистодоре», также, как в «Магистрали» и «Сибирячке», есть центральная и две боковые щетки, транспортер, который транспортирует мусор, собираемый этими щетками, в кузов автомобиля, к которому крепится подметально-уборочная машина, объяснил Совбанов. Есть и система для увлажнения, то есть обеспыливания — когда машина идет по улице, то проходит орошение прилегающей территории.

А вот при попадании листьев в колодец ливнеприемника, техника уже не поможет — только люди. Рабочие открывают люки и выгребают листья, отметил Максим Флюрович.

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От редакции

Бердску нужно больше уборочной техники?

Аноним, 24 сентября 2019 18:34
Помнится мне, что еще ранее город закупал экзотический для Бердска подметально-вакуумный пылесос CityCat где-то за 5 млн. рублей. Интересно, он работает?
Аноним, 24 сентября 2019 20:30
Собирать листву? Вот уж точно нечем заняться и куда тратить деньги. Опавшая листва - это удобрение для почвы. И если ее не собирать, то уже к следующему лету она сама собой перегниет.

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