Почти, как пылесосы: На треть больше соберут листвы с новым «Чистодором» в Бердске

Собранный во время субботника мусор будут бесплатно принимать на полигоне ТБО

С 7 по 20 октября пройдут субботники в Бердске. Общегородской санитарный день намечен на 12 октября. На полигоне твердых бытовых отходов в обозначенный период собранный мусор будут принимать бесплатно по специальным талонам. Обращаться в МУП САХ по тел.: 2-43-33 (ул. Ленина, 18).

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, во время субботника бердчане могут убирать в мешки мусор и листву, подрезать кустарники, белить стволы деревьев и бордюры, вывозить собранный мусор на полигон ТБО силами предприятий и организаций.

Запрещается — сжигание листвы и мусора. Управляющим компаниям выносить мешки с мусором с придомовых территорий к уличной дорожной сети. Если УК выносит мешки для дальнейшего вывоза, то хранить их можно не более суток, отметил Совбанов. Нельзя выносить мусор, ветки, ботву, мебель, за пределы индивидуальной жилой застройки.

Техника УЖКХ продолжает убирать дороги Бердска, на которых уже появилась осенняя листва. Теперь на улицы выходит не две, а три подметально-уборочные машины: «Магистраль», «Пума» и «Чистодор». Напомним, новая машина «Чистодор» приобретена городом за 2,3 млн рублей. Она подготовлена, протестирована и уже показала себя в действии.

Подметально-уборочные машины убирают грязь и мусор, а теперь еще и листву при помощи щеток и транспортера. В «Чистодоре», также, как в «Магистрали» и «Сибирячке», есть центральная и две боковые щетки, транспортер, который транспортирует мусор, собираемый этими щетками, в кузов автомобиля, к которому крепится подметально-уборочная машина, объяснил Совбанов. Есть и система для увлажнения, то есть обеспыливания — когда машина идет по улице, то проходит орошение прилегающей территории.

А вот при попадании листьев в колодец ливнеприемника, техника уже не поможет — только люди. Рабочие открывают люки и выгребают листья, отметил Максим Флюрович.