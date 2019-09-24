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Цены на автомобили вырастут с 1 января 2020 года в России

17:45 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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По итогам января-августа продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России снизились на 2,3%, до 1,114 миллиона штук.

Цены на автомобили вырастут с 1 января 2020 года в России
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Опрошенные РИА Новости управляющие дилерских центров рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
По итогам января-августа продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России снизились на 2,3%, до 1,114 миллиона штук, свидетельствуют данные АЕБ. При этом слабо отрицательная динамика в пределах 2,5% преследовала рынок на протяжении всего года, лишь в январе продажи выросли на 0,6%. Вместе с тем власти в процессе обновления некоторых аспектов промполитики планируют повысить утилизационный сбор — в некоторых случаях рост превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. «Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор», — поясняет эксперт.

«Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют. Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится», — добавляет он.

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — соглашается замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев. «За последние годы понятия сезонных предложений постепенно размываются, так как и производители и дилеры на протяжении всего года поддерживают интерес к своим автомобилям и услугам различными акциями и специальными условиями покупки. Что касается корпоративного сегмента, конец года — наиболее активный период покупок у компаний, поэтому в этом сегменте мы ожидаем положительную динамику», — добавляет он.
По словам вице-президента ассоциации дилеров РоАД, владельца петербургского холдинга «Прагматика» Владислава Рыдаева, рынок находится в боковом тренде, но сентябрь — традиционно сильный месяц с точки зрения продаж, ожидается рост вплоть до 10% в сравнении с августом. «До конца года прогноз РоАД -5%, думаю, сбудется. Многие производители корректируют планы производства, и это хорошо, так как не будет эффекта нарастания складов. Большого ажиотажа мы не видим. Фестиваля снижения цен также ждать не стоит», — заключает он.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Планируете купить авто?

Гость, 24 сентября 2019 21:07
Продажи снизились - поднимай цены! - ???!!! Это что за закон бизнеса? Поделитесь! Я тоже хочу уметь такое!

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