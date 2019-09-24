Почему мозг «стирает сны»?

Сновидения появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны. Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах.

Исследователи считают, что механизм стирания информации у людей похож на мышиный

Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что группа клеток в мозге препятствует хранению сновидений, сообщает издание Science.

Ученые во время опытов на мышах уделили внимание работе гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. Там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.

Исследования проводились на мышах. Одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, в результате чего животные хуже узнавали ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.



«Забывание — это активный процесс, а не просто нечто пассивное», — отметил Шунтаро Идзава.Сновидения, как заявил соавтор исследования Томас Килдаф, появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны.«Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах», — подытожил ученый.Исследователи считают, что механизм стирания информации у людей похож на мышиный.

Источник: РИА Новости