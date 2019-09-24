Кольца Венеры: почему так быстро стареет шея?

Заломы на шее, которые уже появились, не могут убрать упражнения из фейсфитнеса, массажи, маски и патчи. Это профилактические меры, которые стоит применять для того, чтобы кольца Венеры не появились.

Кольца Венеры представляют поперечные кожные складки на шее

К особенностям во внешности относятся так называемые кольца Венеры на шее. Они могут появиться уже в подростковом возрасте, а с годами стать более заметными. Разумеется, это не красит шею, по которой тоже судят о молодости человека. Как предотвратить старение кожи в области шеи, расскажет МедикФорум.

Причины образования колец Венеры

Кольца Венеры представляют поперечные кожные складки на шее, которые могут появиться в любом возрасте, даже в юношестве. Это связано с особенностью строения мышцы (платизмы), расположенной в области шеи. Она не крепится к костной ткани, из-за чего быстро теряет эластичность. Именно поэтому по шее часто можно определить возраст женщины.

Причины образования колец Венеры связаны не только с естественным старением. Если они появились в раннем возрасте, то речь может идти о генетических особенностях строения шейного отдела. Из-за этого возникает так называемая врожденная сутулость.

Кольца Венеры могут возникнуть из-за наследственной природы — то есть особенностей строения кожи. В зоне риска находятся женщины с низкой плотностью дермы и тонкой кожей.

Фотостарение тоже вносит свою лепту в старение шеи. Если забывать о нанесении солнцезащитных средств, то ультрафиолетовые лучи разрушат коллаген и эластин, что вызовет образование заломов. Также на образование колец Венеры влияют вредные привычки — плохое питание, курение и алкоголь.

Особенно важно ухаживать за данной областью, чтобы у женщины не возникло проблем в будущем. Зона шеи и декольте должна быть так же ухожена, как и кожа лица.

Как избавиться от колец Венеры

Заломы на шее, которые уже появились, не могут убрать упражнения из фейсфитнеса, массажи, маски и патчи. Это профилактические меры, которые стоит применять для того, чтобы кольца Венеры не появились.

Полностью избавиться от колец Венеры не получится. Но можно сделать их не такими заметными. Для этого нужно применить комплекс процедур.

Эффективны будут пилинги — как химические, так и аппаратные. Правда, результат сложно предугадать. Но наиболее часто всё-таки советуют использовать лазерные методики. Для коррекции требуется от одной до двух процедур.

Инъекционные методики тоже применяют для избавления от колец Венеры. Молодость кожи на шее возможна при помощи гиалуроновой кислоты средней плотности. Также применяют препараты на основе гидроксиаппатитов кальция.

Ещё одна результативная методика — ботулинотерапия. Её лучше использовать женщинам с ярко выраженным гипертонусе каких-либо мышц нижней трети лица и шеи.

Для профилактики нужно делать такие же процедуры на шее, как и для кожи лица. Так кольца Венера могут появиться, но они все же будут менее заметными.

Источник: medikforum.ru