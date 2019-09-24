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Выбираем морской дисплей для навигации судна

15:04 24.09.2019
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Ключевые функции высококачественного морского дисплея.

Выбираем морской дисплей для навигации судна

Есть много вариантов, когда дело доходит до покупки и установки высококачественного дисплея. Список оборудования, который вы выберете, должен определяться потребностями судна, членов команды и конкретной миссии. У вас также есть возможность купить автономные устройства, которые оснащены конкретными функциями, или вы можете выбрать многофункциональные приборы, которые отвечают широкому спектру требований. Ниже приведены некоторые особенности, которые стоит учитывать при покупке современного навигационного оборудования. Купить все необходимое можно здесь: palubnoe-oborudovanie.

ARPA и Voyage Data Recorder

ARPA расшифровывается как «Автоматическая радиолокационная прокладка». Это очень полезный модуль, который отображает положение других кораблей и возможные препятствия в непосредственной близости от вашего судна. Цель этого приложения – предотвратить возможные столкновения путем оповещения моряков об объектах, что расположены на прямой линии движения. Работает вместе с регистратором данных Voyage, который обычно используется для записи всего, что происходит во время рейса. Основная цель – предоставить подробные доказательства в случае, если случится какой-то инцидент будет проводится расследование.

Морская система GPS для точной навигации

Каждое морское судно должно быть оснащено новейшими GPS-устройствами и приложениями, которые способны помочь легко найти свое местоположение.

Проводное и беспроводное соединение

Беспроводные соединения – будущее морской индустрии. Они полностью исключают необходимость просверливать отверстия, установка происходит быстро и без проблем. Монтаж оборудования не требуется. Вам нужно просто установить подходящее программное обеспечение и ввести соответствующие данные.

Выбираем морской дисплей для навигации судна

Цифровой измеритель скорости и Эхолот

Цифровой измеритель скорости измеряет скорость лодки и регистрирует расстояние, которое прошло судно. Это важный компонент навигационного оборудования, поскольку он помогает составлять маршруты и определять расчетное время прибытия на основании скорости движения.

Эхолот – еще один полезный инструмент навигации для опытных моряков, поскольку он позволяет определять глубину вод, по которым они путешествуют, в любой заданной точке. Эта функция особенно полезна в рыбной промышленности, где рыбаки активно ищут рыбу. Это удобно, когда дело доходит до поиска хорошего места чтобы сбросить якорь.

Система навигационных огней

Это помогает обнаруживать любые неожиданные препятствия и другие суда, которые находятся на прямой линии движения корабля, а также обеспечить возможность видеть ваш корабль. Огни предназначены для предотвращения встречных столкновений. В течение дня они также могут служить сигнальными лампами дневного света для оповещения соседних судов, если ваш корабль терпит бедствие.

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